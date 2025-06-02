ТЕСТ: угадайте культовые советские фильмы по жарким пляжным кадрам

ТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру

Лето – это пора отпусков, каникул, поездок к морю и ярких впечатлений. Советский кинематограф не обошел стороной эту прекрасную пору года, подарив нам фильмы, в названиях которых отражено это солнечное время. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти “летние” киноленты! Вопросы:1.