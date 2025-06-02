ТЕСТ: угадайте культовые советские фильмы по жарким пляжным кадрам

1.
А. "Любовь и голуби";
Б. "Мы с вами где-то встречались";
В. "Дамы приглашают кавалеров".
2.
А. "Спортлото-82";
Б. "Три плюс два";
В. "Верные друзья".
3.
А. "Бриллиантовая рука";
Б. "Опекун";
В. "Летняя поездка к морю".
4.
А. "Асса";
Б. "Дама с попугаем";
В. "Моя морячка".
5.
А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
Б. "Отпуск за свой счет";
В. "Женатый холостяк".
6.
А. "Влюбленные";
Б. "Выйти замуж за капитана".
В. "Большая перемена".
ОТВЕТЫ
1. А. "Любовь и голуби";
2. Б. "Три плюс два";
3. А. "Бриллиантовая рука";
4. В. "Моя морячка";
5. А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
6. В. "Большая перемена".