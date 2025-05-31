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Суббота 31 мая

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Уехавшую из России Аллу Пугачеву пригласили на "Новую волну"

Уехавшую из России Аллу Пугачеву пригласили на "Новую волну"
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Аллу Пугачеву так и не планируют объявлять иноагентом.

Возможное возвращение Аллы Пугачевой в Россию стало предметом активного обсуждения после заявления общественного деятеля и блогера Вадима Манукяна. Он поделился информацией с журналистами, согласно которой легендарная певица может появиться на музыкальном фестивале "Новая волна".

По словам Манукяна, слухи о приглашении Аллы Борисовны на ежегодный фестиваль имеют под собой основания. Он объяснил это тем, что формальных препятствий для ее приезда, с точки зрения российского законодательства, на данный момент нет: "Говорят, что Пугачеву пригласили на "Новую волну". Ее не признали иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел".

Таким образом, юридически у артистки нет прямых ограничений для возвращения в страну и выступлений. Однако Вадим Манукян предвидит совершенно иную, крайне негативную реакцию со стороны российской общественности на подобный визит.

Общественный деятель не исключает, что сам потенциальный приезд певицы может быть воспринят как своего рода вызов. Манукян выразил уверенность, что она может посетить нашу страну для того, чтобы "вставить шпильку". Он добавил, что надеется: если приглашение на фестиваль действительно было направлено, организаторы учтут возможную реакцию публики и отзовут его.

Следует напомнить, что Алла Пугачева покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции. Ее последующие высказывания вызвали широкий общественный резонанс. Певица неоднократно критиковала действия властей и резко отзывалась о тех россиянах, которые не разделяют ее позицию, называя их "холопами", "рабами" и "завистниками". Она также открыто выражала свое осуждение происходящего на Украине. Эти заявления привели к серьезному отчуждению между артисткой и частью ее бывших поклонников на родине.

Ситуация вокруг Аллы Пугачевой остается напряженной. Недавно певица Виктория Цыганова крайне эмоционально прокомментировала решение Минюста об отсутствии оснований для признания Примадонны иноагентом, назвав его признаком того, что “целое министерство” якобы "прогнулось".

В то же время, на фоне разговоров о потенциальном приезде Пугачевой, стало известно о планах другого известного артиста вернуться в Россию. Певец Валерий Леонтьев, который также находится за рубежом (в США), согласно сообщению его концертного директора, планирует вернуться к концу лета и посетить именно фестиваль "Новая волна".

Шоу-бизнес в Telegram

31 мая 2025, 09:28
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Абзац"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой
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