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Одна польза и никакой химии: лучший салат всех времен и народов – готовим за 10 минут
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Удивите родных и друзей салатом из щавеля и яиц

Июнь — лучший месяц, чтобы готовить разнообразную еду из щавеля. Это могут быть супы, булочки, и, разумеется, салаты. Что важно, именно в салатном варианте сочетаются все нужные витамины. Кроме того, такие салаты получаются не только витаминизированными, но и вкуснющими.

Что берем

  • щавель — 150 гр.;
  • свежий огурец — 3 шт.;
  • вареное яйцо — 3 шт.;
  • сметана — 150 гр.;
  • укроп, петрушка, зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Как готовить

  • Тщательно помойте щавель. Затем порежьте его мелкими кусочками. Отправьте в салатник.
  • Затем берите огурцы. Нарежьте их мелкими кубиками.
  • Яйца режьте на мелкие кусочки. Также мелко режьте зелень. Все вместе отправляйте в салатник.
  • Заправьте салат сметаной, посолите и поперчите. По желанию для остроты добавьте каплю горчицы. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось про салат "Майский" — порадует и родных, и друзей, и ваш кошелек — ничего не нужно варить.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июня 2025, 20:52
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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