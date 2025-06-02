Одна польза и никакой химии: лучший салат всех времен и народов – готовим за 10 минут

Удивите родных и друзей салатом из щавеля и яиц

Июнь — лучший месяц, чтобы готовить разнообразную еду из щавеля. Это могут быть супы, булочки, и, разумеется, салаты. Что важно, именно в салатном варианте сочетаются все нужные витамины. Кроме того, такие салаты получаются не только витаминизированными, но и вкуснющими.

Что берем

щавель — 150 гр.;

свежий огурец — 3 шт.;

вареное яйцо — 3 шт.;

сметана — 150 гр.;

укроп, петрушка, зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Как готовить

Тщательно помойте щавель. Затем порежьте его мелкими кусочками. Отправьте в салатник.

Затем берите огурцы. Нарежьте их мелкими кубиками.

Яйца режьте на мелкие кусочки. Также мелко режьте зелень. Все вместе отправляйте в салатник.

Заправьте салат сметаной, посолите и поперчите. По желанию для остроты добавьте каплю горчицы. Приятного аппетита.

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