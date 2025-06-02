Тщательно скрывающая сына Савельева сделала заявление о новом ребенке

Саша Савельева поделилась своими мыслями о публичности своего сына Леона.

Бывшая участница популярной группы "Фабрика" призналась, что они с мужем Кириллом Сафроновым решили оградить мальчика от медийного внимания. По словам артистки, они не показывают сына в социальных сетях, так как хотят защитить его от излишнего внимания и давления, которое может быть на него оказано со стороны.

Савельева подчеркнула, что если Леон сам захочет стать публичным человеком и вести блог или участвовать в съемках, то родители не будут против. "Если он сам захочет публичности – без проблем. Но это будет его решение, а не наше", – отметила она. Певица уверена, что важно уважать выбор ребенка и не навязывать ему свои желания.

На данный момент фотографии и видео с сыном появляются крайне редко. Если Саша и делится контентом, то всегда старается показать его со спины. Она считает, что такое решение говорит о многом и помогает сохранить личное пространство для Леона.

Артистка также отметила, что не против стать мамой еще раз. Ей не важно, будет ли у нее еще один сын или дочь — главное, чтобы замысел сбылся.

Стоит отметить, что для Саши карьера не стоит на первом месте. Она уже делала паузу в работе ради семьи.

"Я уже ставила карьеру на паузу, и в этом нет ничего страшного", — уверена Савельева. Она считает, что совмещать материнство и карьеру вполне возможно, если нет серьезных препятствий.

Недавно певица отправилась на съемки шоу "Сокровища императора" в Китай, оставив сына с мужем. Она уверена в поддержке своей семьи и знает, что близкие понимают значимость ее профессиональных обязательств.