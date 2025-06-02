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Новый рекорд Леди Гаги зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса

Новый рекорд Леди Гаги зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса
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Певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) объединила на концерте в Бразилии (Рио-де-Жанейро) рекордное количество людей, которое когда-либо собирали женщины музыкального шоу-бизнеса. Подтверждение зафиксировано на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Сообщается, что певица дала бесплатный концерт 3 мая 2025-го на пляже Копакабана и собрала 2,5 миллиона человек. Это выступление стало не только личным рекордом для Гаги и стимулом для развития бразильской экономики, но и событием исторического значения для всего мира. Отмечается, что рекордсменка выступила для бразильской публики впервые за 13 лет.

Предыдущий рекорд был установлен певицей Мадонной 4 мая 2024-го на том же пляже Копакабана. Она собрала на концертном шоу около 1,6 миллиона человек.

Леди Гага поблагодарила бразильцев за то, что они творят историю вместе с ней. Ранее сообщалось, что китайский трюкач попал в Книгу рекордов Гиннеса, проехав на велосипеде без рук дистанцию 18,69 метров.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июня 2025, 17:21
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Книга рекордов Гиннеса✓ Надежный источник

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Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Пресс-служба

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