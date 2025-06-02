Тест: узнайте фильмы СССР по 1 кадру с похоронами

Держава СССР была исключительно непобедимой и процветающей. Богатейший фонд кино, который она оставила, на редкость профессиональный и несравненный по своему сценическому масштабу, подходящий рожденным в самые разные вехи истории: 1950-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е и даже 2000-е и 2010-е! Кинодеятели нового времени не раз пытались повторить триумф кино советской державы, но ни один не смог приблизиться к вершине киноолимпа как Гайдай, Данелия, Рязанов и другие гении СССР. Воссоздайте в своей памяти богатые смыслы величайшего кино СССР и пройдите "похоронный" тест от команды "Дни.ру"!
Мы приготовили для вас 5 кадров из картин советского времени, на каждом из них есть минимум 1 похоронный атрибут. Вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 5 вариантов ответа в тесте под метками «А», «Б», «В», «Г», «Д», по порядку.
Конечно, что 1 снимок из фильма СССР с похоронной сценой дает лишь скромную подсказку, чтобы мигом вспомнить сюжет и название. Однако ценители картин СССР непременно узнают все 5 знаковых произведений советского кинематографа. В дальнейшем будут указаны правильные ответы и все смогут оценить пройденный эксперимент: и знатоки, и новички в тестах, и даже действующие кинорежиссеры!
ВОПРОСЫ К ТЕСТУ ПО ФИЛЬМАМ СССР С ПОХОРОНАМИ:
1) Эта кинолента с похоронными элементами называется...
А — Русское поле (1971)
Б — Вам и не снилось (1980)
В — Белые росы (1983)
Г — Белое солнце пустыни (1969)
Д — Королева бензоколонки (1962)
2) Этот кадр с похоронной атмосферой относится к фильму...
А — Зигзаг удачи (1968)
Б — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964)
В — Великое прощание (1953)
Г — Место встречи изменить нельзя (1979)
Д — Без права на ошибку (1975)
3) Это похоронный момент из ленты СССР с названием...
А — День свадьбы придется уточнить (1979)
Б — Женитьба Бальзаминова (1964)
В — История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж (1967)
Г — Вот такая история... (1987)
Д — Не ходите, девки, замуж (1985)
4) Этот похоронный эпизод связан с советской кинокартиной...
А — Дамы приглашают кавалеров (1980)
Б — Будьте моим мужем (1981)
В — Бриллиантовая рука (1968)
Г — Жених с того света (1958)
Д — Калина красная (1973)
5) А вот этот фильм СССР называется...
А — Девушка без адреса (1957)
Б — Москва слезам не верит (1979)
В — Ювелирное дело (1983)
Г — Офицеры (1971)
Д — Предлагаю руку и сердце (1989)
ОТВЕТЫ НА ТЕСТ:
1. А — "Русское поле";
2. Б — "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен";
3. В — "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж";
4. Г — "Жених с того света";
5. Д — "Предлагаю руку и сердце".
Узнали 5 кинофильмов СССР по 5 кадрам? Набрали 5 очков? На оценку 5 вы и прошли!
А если допустили хотя бы 1 ошибку — не сдавайтесь сразу. Докажите свои знания результатом и пройдите "похоронный" тест еще раз!