Тест: узнайте фильмы СССР по 1 кадру с похоронами

Знаете ли вы советский кинематограф как свои 5 пальцев? Можете ли вы получить за это оценку 5 без подсказок? А ну-ка проверим – вспомним старые добрые киноленты о похоронах! Не проходите мимо, memento mori!

Держава СССР была исключительно непобедимой и процветающей. Богатейший фонд кино, который она оставила, на редкость профессиональный и несравненный по своему сценическому масштабу, подходящий рожденным в самые разные вехи истории: 1950-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е и даже 2000-е и 2010-е! Кинодеятели нового времени не раз пытались повторить триумф кино советской державы, но ни один не смог приблизиться к вершине киноолимпа как Гайдай, Данелия, Рязанов и другие гении СССР. Воссоздайте в своей памяти богатые смыслы величайшего кино СССР и пройдите "похоронный" тест от команды "Дни.ру"!

Мы приготовили для вас 5 кадров из картин советского времени, на каждом из них есть минимум 1 похоронный атрибут. Вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 5 вариантов ответа в тесте под метками «А», «Б», «В», «Г», «Д», по порядку.

Конечно, что 1 снимок из фильма СССР с похоронной сценой дает лишь скромную подсказку, чтобы мигом вспомнить сюжет и название. Однако ценители картин СССР непременно узнают все 5 знаковых произведений советского кинематографа. В дальнейшем будут указаны правильные ответы и все смогут оценить пройденный эксперимент: и знатоки, и новички в тестах, и даже действующие кинорежиссеры!

ВОПРОСЫ К ТЕСТУ ПО ФИЛЬМАМ СССР С ПОХОРОНАМИ:

1) Эта кинолента с похоронными элементами называется...

А — Русское поле (1971)

Б — Вам и не снилось (1980)

В — Белые росы (1983)

Г — Белое солнце пустыни (1969)

Д — Королева бензоколонки (1962)

2) Этот кадр с похоронной атмосферой относится к фильму...

А — Зигзаг удачи (1968)

Б — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964)

В — Великое прощание (1953)

Г — Место встречи изменить нельзя (1979)

Д — Без права на ошибку (1975)

3) Это похоронный момент из ленты СССР с названием...

А — День свадьбы придется уточнить (1979)

Б — Женитьба Бальзаминова (1964)

В — История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж (1967)

Г — Вот такая история... (1987)

Д — Не ходите, девки, замуж (1985)

4) Этот похоронный эпизод связан с советской кинокартиной...

А — Дамы приглашают кавалеров (1980)

Б — Будьте моим мужем (1981)

В — Бриллиантовая рука (1968)

Г — Жених с того света (1958)

Д — Калина красная (1973)

5) А вот этот фильм СССР называется...

А — Девушка без адреса (1957)

Б — Москва слезам не верит (1979)

В — Ювелирное дело (1983)

Г — Офицеры (1971)

Д — Предлагаю руку и сердце (1989)

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ:

1. А — "Русское поле";

2. Б — "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен";

3. В — "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж";

4. Г — "Жених с того света";

5. Д — "Предлагаю руку и сердце".

Узнали 5 кинофильмов СССР по 5 кадрам? Набрали 5 очков? На оценку 5 вы и прошли!