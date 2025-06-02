Почему нельзя одалживать это в день Фалалея Огуречника, 2 июня

2 июня в народном календаре известен как Фалалей Огуречник или Фалалей Теплый. Это день, когда Православная Церковь чтит память святого мученика Фалалея Анкирского. Однако в народном сознании этот день получил свое название благодаря устойчивой традиции, связанной с одной из самых важных сельскохозяйственных культур – огурцами.

Считалось, что именно на Фалалея Огуречника наступает самое благоприятное время для массовой посадки огурцов в открытый грунт. Название “Теплый” указывает на то, что к этому дню, как правило, устанавливалась по-настоящему летняя теплая погода, необходимая для роста этой теплолюбивой культуры.

День Фалалея Огуречника полностью посвящен заботе о будущем урожае огурцов и других огородных культур. Поэтому большинство запретов и рекомендаций этого дня связано именно с земледелием и отношением к природе.

Что же нельзя делать по народному календарю 2 июня

Нельзя лениться и откладывать посадку огурцов. Это главный смысл и “задача” дня. Промедление в посадке огурцов на Фалалея считалось плохой приметой, сулящей скудный урожай или его отсутствие. Тот, кто не воспользовался этим днем, рисковал остаться без хрустящих зеленцов. Нельзя сажать огурцы в плохом настроении, ссориться или ругаться во время работы. Считалось, что растения, особенно такие чуткие как огурцы, впитывают энергию человека, который их сажает. Негативные мысли, злоба или брань могли “испортить” семена или рассаду, привести к болезням растений или плохому урожаю. Работать следовало спокойно, с добрыми мыслями и верой в успех. Нельзя одалживать семена или рассаду огурцов. Согласно старинному поверью, одолжив семена или рассаду огурцов соседу или даже родственнику в этот день, можно “отдать” вместе с ними свою будущую удачу и урожай. Верили, что урожай перейдет к тому, кому одолжили, а у хозяина огурцы будут плохо расти. Нельзя топтать грядки или бездумно ходить по огороду, особенно там, где уже что-то посажено. Молодые всходы и только что посаженные растения очень уязвимы. Неаккуратное отношение к земле и посадкам считалось неуважением к земле-кормилице и могло “обидеть” ее, негативно сказавшись на росте. Не следует хвастаться своими посадками или будущим урожаем огурцов. Считалось, что хвастовство может сглазить или “испугать” урожай, привлечь зависть и дурной глаз, из-за чего растения могут зачахнуть или не дать плодов. Нельзя отказываться от помощи, если вас просят помочь с посадками или работой в огороде. Взаимопомощь на земле всегда ценилась, а в такой важный день как Фалалей Огуречник отказ мог расцениваться как проявление эгоизма и сулить неудачи в собственных делах. Не рекомендуется без нужды причинять вред живой природе. День посвящен пробуждению и активному росту. Избегайте бессмысленного убийства насекомых, повреждения растений или деревьев. Уважайте жизнь, которая набирает силу вокруг.

Что же, напротив, рекомендовалось делать на Фалалея Огуречника

Конечно, сажать огурцы, соблюдая при этом тишину, спокойствие и доброжелательный настрой.

Работать в огороде, ухаживать за другими посадками.

Наблюдать за погодой – считалось, какая погода на Фалалея, таким будет и огуречный сезон. Если день теплый и солнечный – огурцов будет много.

Обращаться к святому Фалалею с молитвами о хорошем урожае.

Таким образом, день Фалалея Огуречника – это время активного труда на земле, особенно связанного с посадкой огурцов. Главные “нельзя” этого дня направлены на то, чтобы уберечь будущий урожай от негативной энергии, зависти и невнимательности, а также проявить уважение к земле и традициям.