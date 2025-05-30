Родившая от Манукяна певица Краймбрери уже заявила об уходе: "Все прошло"

Певица демонстративно идет к новым берегам: прошлое в прошлом, но оно и есть настоящее.

Мари Краймбрери оставила песенную деятельность из-за рождения дочери от Давида Манукяна, и вот, наконец, певица вернулась с новой композицией "Все прошло". Эта композиция войдет в число других песен будущего альбома, но именно она и станет ключевой для всего собрания песен. Этот же трек — первая работа певицы в статусе мамы.

"Я писала эту песню ровно тогда, когда она писала меня", — отмечает Краймбрери.

Таким образом Мари творчески заявила об уходе предыдущих этапов жизни. Теперь она претендует на новый, где счастье материнства и работа певицы, которые поначалу кажутся несовместимыми, создают гармоничное сочетание.

"Запоминайте счастливый мотив — в этой песне и в жизни собственной", — дает напутствие демонстративно идущая к новым берегам.