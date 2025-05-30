ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем

Что нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи, чтобы не навлечь неприятности на всю семью

30 мая в народном календаре – день особенный, насыщенный как глубокими христианскими традициями, связанными с почитанием святой княгини Евдокии (в иночестве Ефросинии) Московской, так и очень древними поверьями, восходящими к дохристианским временам. В эти последние дни весны наши предки чествовали силу женщины и ее связь с природными энергиями. Этот день в народе известен под разными именами: Евдокия Свистунья (из-за частых сильных ветров), День женской силы, а иногда и День женской магии. Поскольку этот день пронизан особой женской энергией и связан как с почитанием святой покровительницы, так и с древними представлениями о могуществе женщины и пробуждении природы, существует ряд строгих запретов и крайне нежелательных действий.