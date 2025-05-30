ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем

Вопросы
Вопрос 1:
- А) Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Б) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
- В) Мимино
- Г) Бриллиантовая рука
Вопрос 2:
- А) Служебный роман
- Б) Москва слезам не верит
- В) Ирония судьбы, или С легким паром!
- Г) Вокзал для двоих
Вопрос 3:
- А) Джентльмены удачи
- Б) Бриллиантовая рука
- В) Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Г) Три плюс два
Вопрос 4:
).
- А) Белое солнце пустыни
- Б) Кин-дза-дза!
- В) Джентльмены удачи
- Г) Афоня
Вопрос 5:
- А) Иван Васильевич меняет профессию
- Б) Бриллиантовая рука
- В) Старики-разбойники
- Г) Афоня
Вопрос 6:
- А) Не горюй!
- Б) Афоня
- В) Мимино
- Г) Кин-дза-дза!
Вопрос 7:
- А) Самая обаятельная и привлекательная
- Б) Карнавал
- В) Служебный роман
- Г) Москва слезам не верит
Ответы
- Б) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
- В) Ирония судьбы, или С легким паром!
- В) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
- В) Джентльмены удачи
- Б) Бриллиантовая рука
- В) Мимино
- Г) Москва слезам не верит
Надеемся, вам понравилось представлять эти кадры! Сколько фильмов вы смогли угадать? Поделитесь результатом!