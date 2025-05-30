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Пятница 30 мая

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ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем

ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем
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Проверьте, насколько хорошо вы знаете золотой фонд советского кинематографа! Перед вами – знаковые кадры, в центре которых – главные герои любимых фильмов. Сможете угадать фильм по одной фотографии?

Вопросы

Вопрос 1:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Операция «Ы» и другие приключения Шурика
  • Б) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
  • В) Мимино
  • Г) Бриллиантовая рука

Вопрос 2:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Служебный роман
  • Б) Москва слезам не верит
  • В) Ирония судьбы, или С легким паром!
  • Г) Вокзал для двоих

Вопрос 3:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Джентльмены удачи
  • Б) Бриллиантовая рука
  • В) Операция «Ы» и другие приключения Шурика
  • Г) Три плюс два

Вопрос 4:
Фото: кадр из кинофильма).

  • А) Белое солнце пустыни
  • Б) Кин-дза-дза!
  • В) Джентльмены удачи
  • Г) Афоня

Вопрос 5:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Иван Васильевич меняет профессию
  • Б) Бриллиантовая рука
  • В) Старики-разбойники
  • Г) Афоня

Вопрос 6:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Не горюй!
  • Б) Афоня
  • В) Мимино
  • Г) Кин-дза-дза!

Вопрос 7:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Самая обаятельная и привлекательная
  • Б) Карнавал
  • В) Служебный роман
  • Г) Москва слезам не верит

Ответы

  1. Б) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
  2. В) Ирония судьбы, или С легким паром!
  3. В) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
  4. В) Джентльмены удачи
  5. Б) Бриллиантовая рука
  6. В) Мимино
  7. Г) Москва слезам не верит

Надеемся, вам понравилось представлять эти кадры! Сколько фильмов вы смогли угадать? Поделитесь результатом!

Шоу-бизнес в Telegram

30 мая 2025, 10:20
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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