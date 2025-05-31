Москвичи несут цветы к элитному дому Бориса Корчевникова возле Кремля

Тверская, 9 – этот адрес знает каждый москвич. Стоящий здесь дом возле Кремля был построен по проекту архитектора Александра Жукова и отделан финскими гранитными плитами, которые немцы завезли для отделки монумента победы над СССР. Но у истории были иные планы.

Говорят, что кастинг будущих жильцов проводила министр культуры Екатерина Фурцева, которая тоже тут жила. Удостоилась получить в нем квартиру и заслуженный работник культуры Ирина Корчевникова.

Ирина Корчевникова – мать телеведущего Бориса Корчевникова. Он обожает их небольшую, но полную икон квартиру. У каждого – по комнате. Вообще, изначально в этом огромном доме было 83 квартиры, из которых только три были 1-комнатными, пять 2-х и столько же 3-х комнатных. Остальные 70 составлял четырех и пятикомнатный фонд. Сегодня жилье тут недешевое – двушка в 70 "квадратов", оформленная как нежилое помещение, на последнем этаже недавно продалась за 52 млн рублей.

Выходя на работу, Борис Корчевников часто видит у дома живые цветы. Их несут благодарные люди к мемориальным доскам живших здесь в разное время поэта Роберта Рождественского, актера и режиссера Сергея Бондарчука, актера и худрука МХАТа им. Чехова Олега Ефремова, одного руководителей советского проекта атомной бомбы Юлия Харитонова, флотоводца Николая Кузнецова... Их помнят, чтут и уважают.