ТЕСТ для знатоков: угадай советский фильм по кадру с главным героем (часть 2)

Вопросы
Вопрос 1:
- А) Служебный роман
- Б) Осенний марафон
- В) Афоня
- Г) Вокзал для двоих
Вопрос 2:
- А) Кин-дза-дза!
- Б) Человек-амфибия
- В) Алые паруса
- Г) Три толстяка
Вопрос 3:
- А) Берегись автомобиля
- Б) Девять дней одного года
- В) Старики-разбойники
- Г) Гараж
Вопрос 4:
- А) Республика ШКИД
- Б) Приключения Петрова и Васечкина
- В) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
- Г) Кортик
Вопрос 5:
- А) Мимино
- Б) Сталкер
- В) Кин-дза-дза!
- Г) Белое солнце пустыни
Вопрос 6:
- А) Гараж
- Б) Девять дней одного года
- В) Иду на грозу
- Г) Монолог
Вопрос 7:
- А) А зори здесь тихие
- Б) Они сражались за Родину
- В) Баллада о солдате
- Г) В бой идут одни старики
Ответы
- Б) Осенний марафон
- Б) Человек-амфибия
- А) Берегись автомобиля
- В) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
- В) Кин-дза-дза!
- Б) Девять дней одного года
- В) Баллада о солдате
Как вам вторая часть? Насколько хорошо вы ориентируетесь в менее растиражированных шедеврах советского кино? Надеемся, было интересно!