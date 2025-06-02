ТЕСТ для знатоков: угадай советский фильм по кадру с главным героем (часть 2)

Почему нельзя одалживать это в день Фалалея Огуречника, 2 июня

2 июня в народном календаре известен как Фалалей Огуречник или Фалалей Теплый. Это день, когда Православная Церковь чтит память святого мученика Фалалея Анкирского. Однако в народном сознании этот день получил свое название благодаря устойчивой традиции, связанной с одной из самых важных сельскохозяйственных культур – огурцами. Считалось, что именно на Фалалея Огуречника наступает самое благоприятное время для массовой посадки огурцов в открытый грунт.