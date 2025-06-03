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Ассистентка принца Уильяма: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике

Ассистентка принца Уильяма: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике
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Кейт Миддлтон и принц Уильям недавно вновь посетили Шотландию, где их встречали с теплотой и радушием.

Во время визита в дом престарелых пара вспомнила забавный инцидент, произошедший с ними три года назад. В 2020 году, когда они впервые посетили это заведение, произошел курьезный случай, который до сих пор вызывает улыбку.

Как сообщает издание Hello, во время общения с одной из постоялиц, Джоан Дрю-Смит, женщина не узнала Кейт и задала вопрос, который потряс присутствующих.

"Это твоя помощница?", — воскликнула она, указав на принцессу Уэльскую. Кейт, обладая чувством юмора, быстро нашла способ разрядить обстановку. "Да, Уильям, я действительно твоя ассистентка, причем довольно давно", — с улыбкой ответила она своему мужу.

Принц Уильям также не остался в стороне от комичной ситуации. "Я люблю Джоан, она гениальна. Если бы все были такими же честными, как она", — сказал он.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон появилась в совершенно непривычном образе. На ее официальной странице в соцсетях был опубликован снимок, который тут же всполошил Сеть и заставил фанатов по всему миру ахнуть. На фото принцесса предстала в специальном защитном комбинезоне.

Но самый большой шок вызвал не сам комбинезон, а то, что принцесса делала на снимке. Она спокойно собирала соты с медом, окруженная тысячами жужжащих пчел.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2025, 03:06
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Hello✓ Надежный источник

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