Стало известно, что ушла на небеса талантливая личность, которая построила певческую карьеру в группе Marcie and the Cookies, побывала на посту диджея и ведущей радио. Ушедшая Марси Джонс попадала своим голосом в самое сердце, оттого ее слушали, слушают и будут слушать не только на Западе и в Австралии, но и в России. Сообщается, что голос ушедшей певицы утих из-за лейкемии, однако ни место, ни детали ухода погасшей звезды не огласили.
Об уходе голосистой легенды музыкальной сцены сообщили в канун 1-го дня лета. Марси ушла 30 мая, так и не дождавшись 1 июня, а ведь в этом месяце — 26 числа — она могла отметить свой юбилей. Через 3-е суток после дня рождения — 29 июня — ушедшая диджей готовилась устроить праздник в честь своего 80-летия в мире и 65-летия в шоу-бизнесе.
Самые популярные песни Марси Джонс:
1. Gonna Get Married (сольно) — 1969
2. I Would If I Could (с Marcie And The Cookies) — 1969
3. All Or Nothing (с Marcie And The Cookies) — 1969
5. Daddy (сольно) — 2008
6. George Jones (сольно) — 1999
Популярные песни ушедшей:
1. Baby I Need Your Loving (сольно) — 1975
2. Hurt So Good (сольно) — 1974
3. Corner Of The Sky (сольно) — 1974
4. I Like Your Music (сольно) — 1974
5. Armed And Extremely Dangerous (сольно) — 1974
6. Tennessee Waltz (сольно) — 2005
7. Butterfly of Love (сольно) — 2005
8. Dancing with Angels (сольно) — 2005
Еще несколько композиций и музработ:
1. Альбом “That Girl Jones” (сольно) — 1974
2. Мини-альбом (EP) “Pure Heart” (сольно) — 1999
3. Альбом “Here I Am” (сольно) — 2005
4. White Christmas (с Marcie And The Cookies) — 1968
5. You On My Mind (с Marcie And The Cookies) — 1968
6. The Real Thing (бэк-вокал с Marcie And The Cookies для Russell Morris) — 1969
Ушедшую певицу, солистку и автора песен Марси Джонс отличало от других именно то, что несмотря на свой почтенный возраст, эта звезда горела ярче всех как на сцене, так и в поднебесном миру. Обладательницу мощных голосовых песенных шедевров "Gonna Get Married", "Dancing with Angels", "You On My Mind" любили, любят и будут любить не только на записях и в наушниках, но и в своих сердцах.