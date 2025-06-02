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Погасла еще одна звезда. Не стало известной певицы и автора песен

Погасла еще одна звезда. Не стало известной певицы и автора песен
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Объявлено об уходе известной певицы и автора песен, диджея и радиоведущей. В плеяде талантливых звезд музыкального мира погасла еще одна звезда – Марси Джонс.

Стало известно, что ушла на небеса талантливая личность, которая построила певческую карьеру в группе Marcie and the Cookies, побывала на посту диджея и ведущей радио. Ушедшая Марси Джонс попадала своим голосом в самое сердце, оттого ее слушали, слушают и будут слушать не только на Западе и в Австралии, но и в России. Сообщается, что голос ушедшей певицы утих из-за лейкемии, однако ни место, ни детали ухода погасшей звезды не огласили.

Об уходе голосистой легенды музыкальной сцены сообщили в канун 1-го дня лета. Марси ушла 30 мая, так и не дождавшись 1 июня, а ведь в этом месяце — 26 числа — она могла отметить свой юбилей. Через 3-е суток после дня рождения — 29 июня — ушедшая диджей готовилась устроить праздник в честь своего 80-летия в мире и 65-летия в шоу-бизнесе.

Самые популярные песни Марси Джонс:

1. Gonna Get Married (сольно) — 1969

2. I Would If I Could (с Marcie And The Cookies) — 1969

3. All Or Nothing (с Marcie And The Cookies) — 1969

5. Daddy (сольно) — 2008

6. George Jones (сольно) — 1999

Популярные песни ушедшей:

1. Baby I Need Your Loving (сольно) — 1975

2. Hurt So Good (сольно) — 1974

3. Corner Of The Sky (сольно) — 1974

4. I Like Your Music (сольно) — 1974

5. Armed And Extremely Dangerous (сольно) — 1974

6. Tennessee Waltz (сольно) — 2005

7. Butterfly of Love (сольно) — 2005

8. Dancing with Angels (сольно) — 2005

Еще несколько композиций и музработ:

1. Альбом “That Girl Jones” (сольно) — 1974

2. Мини-альбом (EP) “Pure Heart” (сольно) — 1999

3. Альбом “Here I Am” (сольно) — 2005

4. White Christmas (с Marcie And The Cookies) — 1968

5. You On My Mind (с Marcie And The Cookies) — 1968

6. The Real Thing (бэк-вокал с Marcie And The Cookies для Russell Morris) — 1969

Ушедшую певицу, солистку и автора песен Марси Джонс отличало от других именно то, что несмотря на свой почтенный возраст, эта звезда горела ярче всех как на сцене, так и в поднебесном миру. Обладательницу мощных голосовых песенных шедевров "Gonna Get Married", "Dancing with Angels", "You On My Mind" любили, любят и будут любить не только на записях и в наушниках, но и в своих сердцах.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июня 2025, 19:59
Фото: unsplash.com
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