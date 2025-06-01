Разгневанный принц Уильям выдвинул брату жесткий ультиматум

Устав терпеть напряжение, принц Уильям решил пойти на крайние меры.

Напряжение между принцами Уильямом и Гарри, младшими сыновьями короля Великобритании, уже давно стало предметом широкого обсуждения. И вот появились новые сообщения, проливающие свет на возможное развитие их сложных отношений. По информации, опубликованной СМИ, принц Уильям выдвинул брату жесткий ультиматум. Наследник престола готов сделать шаг навстречу примирению, но только при выполнении одного, весьма непростого условия: принц Гарри должен развестись с Меган Маркл.

Согласно источнику, близкому к ситуации, будущий монарх убежден, что именно Меган Маркл стала корнем всех проблем и причиной растущего отчуждения внутри королевской семьи. Уильям якобы полагает, что герцог Сассекский, несмотря на кажущуюся адаптацию вдали от родины, на самом деле скучает по Британии, но при этом находится под сильным влиянием своей супруги. Инсайдеры утверждают, что хотя Гарри, возможно, и осознает свое положение, его собственная гордыня мешает ему сделать первый шаг к налаживанию связей с родственниками.

На фоне этих слухов даже британские букмекерские конторы, по некоторым данным, начали принимать ставки на вероятность развода принца Гарри и Меган Маркл.

Дополнительно осложняют ситуацию, как сообщается, и недавние события. К примеру, визит принца Гарри на Украину, где он провел встречи с украинскими военнослужащими во Львове, вызвал, по свидетельствам осведомленных источников, крайне негативную реакцию в королевском кругу. Утверждается, что принц Уильям был разгневан, узнав о выходке младшего брата. Особенное негодование наследника престола, как утверждают источники, было вызвано тем фактом, что ему самому ранее было отказано в разрешении совершить подобный визит.