Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста

Стало известно об уходе популярного актера и каскадера, который снимался в фильмах и телесериалах. Уход этого деятеля киноискусства и души компании стал невозвратной потерей для всего человечества.

Объявлено об уходе популярной творческой личности, которая прославилась на актерском поприще и проявила каскадерское мастерство во множестве кинофильмов и сериалов которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только на Западе, но и в России. Сообщается, что ушедший Эд Гейл отдал богу душу в хосписе Лос-Анджелеса, однако причину этого человечеству даже не сообщили.

Кинодеятель ушел 27 мая и не дожил до своего дня рождения всего 3 месяца — 23 августа этого года он мог бы отметить свое 62-летие. Ушедшая звезда экрана родилась с карликовостью — рост артиста составлял всего 3 фута и 4 дюйма — около 100 сантиметров, но его появление в кино и на телевидении было сложно не заметить.

Самые яркие фильмы с участием ушедшего Эда Гейла:

1. Утка Говард (Howard the Duck) – 1986

2. Детская игра (Child’s Play) – 1988

3. Детская игра 2 (Child’s Play 2) – 1990

4. Невеста Чаки (Bride of Chucky) – 1998

5. О, где же ты, брат? (O Brother, Where Art Thou?) – 2000

6. Полярный экспресс (The Polar Express) – 2004

Яркие фильмы с участием ушедшего:

1. Космические яйца (Spaceballs) – 1987

2. Фантазм II (Phantasm II) – 1988

3. Невероятные приключения Билла и Теда (Bill & Ted’s Bogus Journey) – 1991

4. Мама и папа, спасите мир (Mom & Dad Save the World) – 1992

5. Книга джунглей (The Jungle Book) – 1994

6. Маленькие пальчики (Tiptoes) – 2003

Еще несколько фильмов и телепроектов:

1. Земля забытых (Land of the Lost) (телесериал) – 1991

2. Меня зовут Эрл (My Name Is Earl) (телесериал) – 2005-2009

3. Кости (Bones) (телесериал) – 2005-2017

4. The Telling (видео) – 2009

5. Pandemonic – 2020

6. Deadly Attraction – 2014

7. Mikeyboy – 2013

8. Crazy Town – 2013

9. Emerald Acres (ТВ-фильм) – 2012

10. The Amateur Monster Movie – 2011

Ушедшего актера и каскадера Эда Гейла отличало от других именно то, что несмотря на свой низкий рост, этот человек обладал высочайшим талантом как на работе, так и в жизни. Звезду кинолент "Утка Говард", "Мама и папа, спасите мир", "Кости" любили, любят и будут любить не только на экране, но и в душе.