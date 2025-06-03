Волочкова готовится к пополнению после нашумевшей свадьбы дочери

Дочь Анастасии Волочковой, которая недавно вышла замуж, уже больше месяца наслаждается семейной жизнью.

Ариадна и Никита живут отдельно от своей знаменитой мамы. Это стало важным шагом на пути молодой пары к самостоятельности.

По словам Волочковой, ее дочь абсолютно счастлива в браке. "Я с удовольствием наблюдаю за ними. У них впереди много интересного, и я вижу, что они искренне любят друг друга. Это приносит мне радость", — сообщила балерина.

Несмотря на многочисленные слухи и сплетни в прессе о Никите, Анастасия уверена, что злые языки никак не помешают семейному счастью ее наследницы. "Ребята сами разберутся, как им жить и что делать. Пресса часто пишет ерунду", — добавила она.

Ариадна и Никита живут в своей квартире, и, по словам Волочковой, они постоянно приглашают ее в гости. "Они всегда рады видеть меня, а я их. Но у меня сейчас очень плотный график, и не всегда получается приезжать к ним. Поэтому чаще я зову их к себе", — объяснила балерина.

Сейчас Анастасия с нетерпением ждет и морально готовится к появлению своего первого внука или внучки. "Я буду счастлива стать молодой бабушкой! Это новый этап в жизни, и я готова к нему", — сказала она о возможном пополнении.