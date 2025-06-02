Опустившая руки Буланова расписалась в собственной беспомощности: Я тупенькая

Певица Татьяна Буланова стала героиней нового выпуска популярного шоу "Звезды сошлись". Певица поделилась интересными и откровенными подробностями своей жизни.

Артистка призналась, что не занималась уроками своих сыновей, Александра и Никиты, объяснив это тем, что не чувствует себя достаточно компетентной в учебных предметах. "Я тупенькая", — с юмором отметила расписавшаяся в собственной беспомощности звезда.

Стоит отметить, что старший сын Татьяны, Александр, появился на свет в 1993 году от продюсера Николая Тагрина, а младший Никита родился в 2007 году от известного футболиста Владислава Радимова. По словам Булановой, именно няня, которая стала почти членом семьи, помогала ее детям с учебой.

"У нас была замечательная няня, сейчас она уже не просто помощник, а настоящий друг семьи. Я на нее молюсь", — призналась певица.

Она отметила, что у Натальи (так зовут няню — Прим. ред.) высшее техническое образование. Именно благодаря ей Никита смог освоить такие сложные предметы, как математика и физика.

В этом же выпуске шоу Татьяна затронула и личную жизнь. В 2023 году она вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который на 19 лет младше ее. Церемония прошла в Санкт-Петербурге — родном городе певицы. В качестве свадебного подарка избранник преподнес Татьяне ресторан, что стало приятным сюрпризом и символом их совместного будущего.