Недетские капиталы: топ-5 детей-звезд с многомиллионными состояниями

Удивительно, но некоторые юные таланты начинают получать внушительные доходы задолго до совершеннолетия. Актерская игра, музыка, модельный бизнес или ведение блогов – для кого-то из них это стало путем к формированию многомиллионных состояний уже в детском или подростковом возрасте. Представляем подборку из 5 известных детей, которым удалось заработать по-настоящему недетские деньги.

1. Звезды советского экрана (На примере актеров "Ералаша")

Даже в советское время, когда масштабы заработков были другими, талантливые дети могли получать заметные гонорары. Съемки в киножурнале "Ералаш" или детских фильмах открывали двери в индустрию. В одной из публикаций упоминаются такие имена, как Анастасия Сиваева, ставшая известной благодаря сериалу "Папины дочки", и Сергей Шепелев, сыгравший главную роль в многосерийном фильме "Начальник Чудотреста". Их успешное продолжение карьеры во взрослом возрасте свидетельствует о том, что слава, обретенная в детстве, могла стать основой для дальнейших доходов, хотя, разумеется, говорить о миллионах в современном понимании в то время не приходилось.

2. Сестры Олсен (Мэри-Кейт и Эшли Олсен)

Эти американские близняшки начали свою карьеру в возрасте всего 9 месяцев в популярном ситкоме "Полный дом". Их слава росла вместе с ними, но истинный финансовый успех пришел, когда они перешли из актерства в бизнес. Мэри-Кейт и Эшли создали собственную медиаимперию и успешные модные бренды, став влиятельными фигурами в индустрии моды. Их общее состояние на пике оценивалось в районе 500 миллионов долларов, что делает их одними из самых успешных детей-предпринимателей в истории.

3. Тимоти Шаламе

Один из самых востребованных молодых актеров Голливуда также начал свой путь к славе в юном возрасте. После съемок в рекламе и эпизодических ролей (например, в сериале "Родина"), он получил признание в таких крупных проектах, как "Интерстеллар" и "Назови меня своим именем", которые принесли ему номинации и мировую известность. Сейчас его состояние оценивается примерно в 10 миллионов долларов, а за главную роль в недавнем кассовом хите "Вонка" он, по сообщениям, получил внушительный гонорар в 8 миллионов долларов.

4. Милли Бобби Браун

Эта британская актриса обрела мировую известность в 12 лет благодаря роли Одиннадцать в суперпопулярном сериале "Очень странные дела". Успех шоу принес ей не только признание критиков, но и солидные гонорары – по данным, за поздние сезоны сериала она получала около 350 тысяч долларов за серию. Помимо актерства, Милли успешно запустила собственную линию косметики Florence by Mills, что значительно увеличило ее капитал. Ее состояние сегодня оценивается примерно в 14 миллионов долларов.

5. Настя Радзинская (Like Nastya)

Эта русскоязычная видеоблогерша, переехавшая с семьей в США, стала одной из самых высокооплачиваемых детей в мире благодаря платформе YouTube. Она начала свою карьеру в возрасте трех лет, и ее основной канал Like Nastya набрал сотни миллионов подписчиков по всему миру. Контент, основанный на играх, распаковке игрушек и повседневной жизни, оказался невероятно популярным. Ее годовой доход оценивается в миллионы долларов, а общее состояние, по разным оценкам, достигает 20 миллионов долларов.