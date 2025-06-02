Прижатый к стенке Билан был вынужден ответить на прямой вопрос о детях

Дима Билан всегда старался держать свою личную жизнь под завесой тайны. На вопросы о романтических отношениях и, особенно, о детях, певец отвечает с осторожностью.

В свежем выпуске шоу "Ты не поверишь!" журналисты попытались выяснить, когда же артист порадует своих поклонников новыми новостями о личной жизни. Однако Билан уклонился от прямого ответа.

"У меня был опыт, который пока меня тормозит", — сообщил прижатый к стенке артист.

Вокалист акцентировал внимание на том, что тема детей для него является очень важной и чувствительной. Дима добавил, что размышляет о будущем и о том, как это связано с детьми, но не спешит делиться подробностями.

Интересно, что несколько лет назад Билан делился информацией о своих романтических отношениях с девушкой, с которой они ожидали двойню. Однако судьба распорядилась иначе, и пара не смогла стать родителями. Этот опыт, вероятно, оставил след в сердце артиста и стал причиной его настороженного отношения к подобным вопросам.

Несмотря на это, в окружении Билана есть примеры счастливых родителей. Например, его близкая подруга Мари Краймбрери, которая недавно стала мамой. Она родила девочку и поделилась радостной новостью с окружающими. Билан поздравил Мари и ее партнера Давида Манукяна с этим важным событием и даже сделал подарок, который сама мама выбрала заранее.