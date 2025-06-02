Вот какие слоны самые крупные на Земле – этого не знают даже профессора

Стало известно о состоянии Филиппа Киркорова Тесты Юрий Шатунов "оживет" благодаря новым технологиям Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле КремляЛюди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегдаЕще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможноеКиркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звездыРоссийские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды

Лента новостей

Понедельник 2 июня

10:36Прижатый к стенке Билан был вынужден ответить на прямой вопрос о детях 10:26Трамвайный разворот на Чистопрудном бульваре оборудуют автоматической стрелкой 09:22Вот какие слоны самые крупные на Земле – этого не знают даже профессора 08:44Почему ни одно дело нельзя откладывать на завтра – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 04:22ТЕСТ для знатоков: угадай советский фильм по кадру с главным героем (часть 2) 00:57Почему нельзя одалживать это в день Фалалея Огуречника, 2 июня 19:23Разгневанный принц Уильям выдвинул брату жесткий ультиматум 15:14ТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру 12:08"Америка-разлучница": как живет уехавшая из Москвы Ирина Шведова 11:30"Острая пища не приводит к гастриту": польза и вред пряностей 05:37Недетские капиталы: топ-5 детей-звезд с многомиллионными состояниями 00:42Нельзя делать это 1 июня, в день Ивана Долгого, чтобы не испортить навсегда здоровье 23:24Москвичи несут цветы к элитному дому Бориса Корчевникова возле Кремля 19:38ТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием 15:53В королевской семье назрели серьезные проблемы 09:28Уехавшую из России Аллу Пугачеву пригласили на "Новую волну" 02:58Что обязательно нужно сделать 31 мая, в день Федота Овсяника, чтобы не потерять все деньги 22:40Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста 20:25Родившая от Манукяна певица Краймбрери уже заявила об уходе: "Все прошло" 19:30Кадышева "подвинула" с пьедестала славы SHAMAN`а и Бузову 18:40Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой 17:41Строящая новую семью Муцениеце не согласилась провести время с сыном 17:01Киношные сердцеедки: 10 самых обаятельных актрис России 16:09Центр столицы украсили новые площадки фестиваля "Сады и цветы" 15:40На ТВ грядет грандиозный скандал: астролог Володина пригрозила Гузеевой полным разоблачением 15:26Для электробусов в ТиНАО установили ультрабыстрые зарядные станции 15:25Вот какие волки самые крупные на Земле – этого не знают даже круглые отличники 14:46Активные москвичи получат приз за пройденные 10 000 шагов 14:19Самые стойкие цветы в саду для летнего солнца, которое печет сильнее с каждым годом 13:58Освободившийся после заключения Ефремов взялся за старое 13:16В "Лужниках" появится зона отдыха с поющим фонтаном 13:05Вот почему кофе без кофеина заряжает не хуже привычного – ученые уже подтвердили 12:46Летний клуб "Москва" откроется в столице 1 июня 12:37Выступившему в России Козловскому запретили въезд в Европу 12:17На Школьной улице откроется филиал рыбного рынка "Москва – на волне" 12:07ТЕСТ: вспоминаем лучшие советские фильмы о войне 11:46В Москве открываются летние площадки для чтения, общения и творчества 11:33Россияне взбунтовались против этих предателей Родины: За кого вы вообще народ держите, за "рабов и холопов"? 11:12Актриса культового сериала "Клуб" Задорожная официально лишилась бизнеса в России 10:48Сезон возможностей: чем "Лето в Москве" будет полезно для горожан и бизнеса 10:20ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем 10:14Как добиться самой высокой цели – великий Герцен сказал об этом еще 100 с лишним лет назад 04:24За что дали тюремный срок султану Сулейману из сериала "Великолепный век"? 00:59Что нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи, чтобы не навлечь неприятности на всю семью 00:53Святая святых: под 1300-летней статуей Будды нашли сокровищницу 23:19Как пережить самую сильную боль – гений Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 22:19Красавица Стриженова показала, чем наградила природа – размер лучше некуда 21:12Рак унес здоровье и жизнь звезды мирового масштаба из кино "Не родись красивой" 19:57Более 600 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий 19:09Возвращение легенды: Леонтьев готовится вернуться в РФ в конце лета
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вот какие слоны самые крупные на Земле – этого не знают даже профессора

Вот какие слоны самые крупные на Земле – этого не знают даже профессора
176

Африканский саванный слон (Loxodonta africana) считается крупнейшим сухопутным животным на земном шаре. Эти животные могут весить до 6-7 тонн и достигать высоты до 3-4 метров в плече. Они приспосабливаются к разным условиям, обитая в широком диапазоне сред, включая саванны, леса, пустыни и горные районы Африки. Они питаются исключительно растительной пищей, поглощая огромное количество травы, листьев, веток, коры и плодов.

Слоны характеризуются высокоразвитой социальной организацией и группируются в сформированные матриархальные семьи или кланы. Такая особенность помогает им и выживать, и обеспечивать защиту от хищников, и совместно воспитывать молодняк, и передавать знания о местах кормления и водопоя. Вопреки стереотипу "неуклюжего слона" они проявляют высокие коммуникативные способности, используя сложные звуковые сигналы подобно инфразвуку, жесты и прикосновения, а также демонстрируют удивительную ловкость и точность движений с помощью хобота. Состав их питания в основном растительный, но крайне разнообразен в зависимости от сезона и доступности, включая жесткую кору или сочные плоды.

Как инженеры экосистемы, слоны имеют высочайшее значение, влияя на структуру ландшафта, распространение семян и создание источников воды. Задача о сохранении слонов критически велика для поддержки экобаланса, поскольку они сталкиваются с угрозами браконьерства и потери среды обитания.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июня 2025, 09:22
Фото: Wolfgang Hasselmann / unsplash.com
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: узнай животное по глазам

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

По теме

"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами

Индийские слоны случайно забрели в больницу

Почему ни одно дело нельзя откладывать на завтра – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Почему ни одно дело нельзя откладывать на завтра – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад
Омар Хайям, мудрейший персидский философ, творческий гений и ученый, оставил после себя уникальный синтез философских размышлений, сфокусированных в его бесподобных рубаи. В этих небольших, но окутанных глубокой мудростью строках он затрагивает вечные темы: времени, судьбы, прошлого, настоящего и будущего.

"Острая пища не приводит к гастриту": польза и вред пряностей

"Острая пища не приводит к гастриту": польза и вред пряностей
Вкусная и пряная пища нравится практически всем из-за особенной химической стимуляции рецепторов ротовой полости. В результате нее происходит формирование особого гастрономического удовольствия, которое у некоторых даже может вызвать зависимость. Пряная пища в некоторой степени даже усиливает аппетит, что иногда может быть полезно. Но существует мнение, что острая пища вызывает гастрит, то есть воспаление слизистой оболочки желудка. Так ли это на самом деле, и стоит ли опасаться такой пищи? Рассказала "ДНИ.РУ" гастроэнтеролог Вероника Корнилова. Причина гастритаВ реальности гастрит в большинстве случаев не связан с пищей.

Вот какие волки самые крупные на Земле – этого не знают даже круглые отличники

Вот какие волки самые крупные на Земле – этого не знают даже круглые отличники
Макензийский равнинный волк (Canis lupus occidentalis), который также известен как Аляскинский или Канадский лесной волк, считается крупнейшим на земном шаре. Эти животные могут весить почти до 80 килограммов и достигать длины до 1,8 метров. Они приспосабливаются к разным условиям, обитая как среди густых лесных массивов, так и среди открытых пространств тундры, охотясь преимущественно на крупных млекопитающих, таких как лоси, карибу, овцебыки и бизоны. Волки характеризуются развитой социальной организацией и группируются в сформированные стаи.

Самые стойкие цветы в саду для летнего солнца, которое печет сильнее с каждым годом

Самые стойкие цветы в саду для летнего солнца, которое печет сильнее с каждым годом
Эти садовые цветы лучше других подходят для высаживания летом на солнце, которое ежегодно становится активнее Бывает, что садовый участок постоянно атакует солнце, и с каждым годом оно печет все сильнее.

Вот почему кофе без кофеина заряжает не хуже привычного – ученые уже подтвердили

Вот почему кофе без кофеина заряжает не хуже привычного – ученые уже подтвердили
Даже лишенный кофеина кофе воздействует на мозг и тело Объединенные в одну команду ученые из разных стран сделали непредсказуемый вывод: кофе без кофеина способен оказывать такое же влияние на организм, как и стандартный напиток с кофеином.

Выбор читателей

31/05СбтТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием 31/05СбтМосквичи несут цветы к элитному дому Бориса Корчевникова возле Кремля 01/06ВскНельзя делать это 1 июня, в день Ивана Долгого, чтобы не испортить навсегда здоровье 31/05СбтВ королевской семье назрели серьезные проблемы 01/06Вск"Америка-разлучница": как живет уехавшая из Москвы Ирина Шведова 01/06ВскТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру