Тест: вспоминаем любимые фильмы с Юрием Никулиным

1. Юрий Никулин дебютировал в кино в этом фильме 1958 года, где сыграл пиротехника-неудачника.
А. "Девушка с гитарой";
Б. "Неподдающиеся";
В. "Яшка Топоров".
2. Впервые в роли Балбеса Никулин появился именно в этой ленте.
А. "Совершенно серьезно";
Б. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика;В. "Сборник комедийных фильмов".
3. Последний раз в кино Юрий Никулин снялся в 1991 году. Как назывался этот фильм?
А. "Чучело";
Б. "Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков";
В. "Не хочу быть взрослым".
4. Кого играл Никулин в фильме "12 стульев" Марка Захарова?
А. Дворника Тихона в Старгороде;
Б. Слесаря-интеллигента Виктора Полесова;
В. Одноглазого председателя шахматной секции в Васюках.
5. Кем работал Семен Семенович Горбунков из комедии "12 стульев"?
А. Таксистом;
Б. Старшим экономистом "Гипрорыбы";
В. Бухгалтером в ЖЭКе.
6. В каком фильме Никулин сыграл монаха-ключаря Патрикея?
А. "Андрей Рублев";
Б. "Пасха";
В. Не играл такую роль.
ОТВЕТЫ
1. А. "Девушка с гитарой";
2. А. "Совершенно серьезно";
3. Б. "Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков";
4. А. Дворника Тихона в Старгороде;
5. Б. Старшим экономистом "Гипрорыбы";
6.А. "Андрей Рублев".