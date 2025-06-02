Тест: вспоминаем любимые фильмы с Юрием Никулиным

Юрий Никулин за 32 года в кино сыграл в полусотне картин. Многие из них вошли в "золотой фонд" – их любят разные поколения зрителей. Давайте вспомним лучшие работы этого знаменитого и любимого актера.

1. Юрий Никулин дебютировал в кино в этом фильме 1958 года, где сыграл пиротехника-неудачника.

А. "Девушка с гитарой";

Б. "Неподдающиеся";

В. "Яшка Топоров".

2. Впервые в роли Балбеса Никулин появился именно в этой ленте.

А. "Совершенно серьезно";

Б. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика;

В. "Сборник комедийных фильмов".

3. Последний раз в кино Юрий Никулин снялся в 1991 году. Как назывался этот фильм?

А. "Чучело";

Б. "Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков";

В. "Не хочу быть взрослым".

4. Кого играл Никулин в фильме "12 стульев" Марка Захарова?

А. Дворника Тихона в Старгороде;

Б. Слесаря-интеллигента Виктора Полесова;

В. Одноглазого председателя шахматной секции в Васюках.

5. Кем работал Семен Семенович Горбунков из комедии "12 стульев"?

А. Таксистом;

Б. Старшим экономистом "Гипрорыбы";

В. Бухгалтером в ЖЭКе.

6. В каком фильме Никулин сыграл монаха-ключаря Патрикея?

А. "Андрей Рублев";

Б. "Пасха";

В. Не играл такую роль.

ОТВЕТЫ

1. А. "Девушка с гитарой";

2. А. "Совершенно серьезно";

3. Б. "Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков";

4. А. Дворника Тихона в Старгороде;

5. Б. Старшим экономистом "Гипрорыбы";

6.А. "Андрей Рублев".