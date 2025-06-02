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Скандалистка Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак

Скандалистка Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак
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Ксения Собчак сделала громкое заявление в рамках своего проекта "Осторожно: Собчак". Журналистка предложила законодательно запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак.

Инициатива Ксении вызвала широкий резонанс и обсуждения в обществе. По словам Собчак, многие молодые мужчины до достижения этого возраста не обладают необходимой зрелостью и ответственностью для создания семьи и поддержания серьезных отношений.

В качестве повода для своего высказывания Ксения привела беседу с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Скандально известно ведущая акцентировала внимание на том, что незрелость мужчин часто приводит к нестабильности в браках, ранним разводам и, как следствие, одиночеству женщин с детьми. Она считает, что проблема заключается не столько в институте брака, сколько в неподготовленности молодых людей к обязательствам, которые он подразумевает.

Собчак отметила, что в условиях растущей популярности ранних браков среди молодежи наблюдается также и высокая статистика разводов в первые годы совместной жизни. Это подчеркивает необходимость пересмотра подхода к созданию семьи и ответственности за нее.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Некоторые пользователи сети поддержали мнение журналистки, указывая на затянутое взросление мужчин и их инфантильность как на распространенные явления. Другие же возразили, указав на то, что возраст не является единственным критерием зрелости, отмечает женский журнал Клео.ру.

Стоит отметить, что сама Ксения Собчак имеет довольно противоречивую историю в вопросах личной жизни. Ее первый брак с Максимом Виторганом завершился разводом спустя шесть лет, несмотря на то, что на момент свадьбы супругу было уже за сорок. В настоящее время пресса активно обсуждает слухи о сложностях в отношениях телеведущей с ее вторым мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июня 2025, 16:54
Ксения Собчак. Кадр: YouTube-канал "Осторожно Собчак"
Клео.ру✓ Надежный источник

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