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Воскресенье 1 июня

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ТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру

ТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру
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Лето – это пора отпусков, каникул, поездок к морю и ярких впечатлений. Советский кинематограф не обошел стороной эту прекрасную пору года, подарив нам фильмы, в названиях которых отражено это солнечное время. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти “летние” киноленты!

Вопросы:

1. Как называется этот знаменитый детский музыкальный фильм?
Фото: кадр из кинофильма

а) Летние приключения Петрова и Васечкина
б) Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
в) Два веселых друга летом
г) Невероятные истории на каникулах

2. Это драматическая картина 1972 года. Как называется фильм?
Фото: кадр из кинофильма

а) В море военным летом
б) Летняя поездка к морю
в) Северное лето 42-го
г) Баркас идет на Север

3. Название этой ленты стало крылатым выражением.
Фото: кадр из кинофильма

а) Поездка в Венгрию летом
б) Отпуск за свой счет
в) Летняя командировка
г) Встреча в Будапеште

4. Как называется этот совместный советско-афганский фильм 1984 года?
Фото: кадр из кинофильма


а) Врачи под солнцем Кабула
б) Афганское лето
в) Жаркое лето в Кабуле
г) Медики в Афганистане

5. Этот фильм 1963 года наполнен лирикой, юмором и мечтами героев.
Фото: кадр из кинофильма

а) Стройка под солнцем
б) Летние сны
в) Молодость на стройке летом
г) Июльская стройка

Ответы:

  1. б) Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
  2. б) Летняя поездка к морю
  3. б) Отпуск за свой счет
  4. в) Жаркое лето в Кабуле
  5. б) Летние сны

Надеюсь, этот тест напомнил вам о теплых днях и хорошем кино! Сколько “летних” фильмов вы угадали?

Шоу-бизнес в Telegram

1 июня 2025, 15:14
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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