ТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру

Вопросы:
1. Как называется этот знаменитый детский музыкальный фильм?
а) Летние приключения Петрова и Васечкина
б) Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
в) Два веселых друга летом
г) Невероятные истории на каникулах
2. Это драматическая картина 1972 года. Как называется фильм?
а) В море военным летом
б) Летняя поездка к морю
в) Северное лето 42-го
г) Баркас идет на Север
3. Название этой ленты стало крылатым выражением.
а) Поездка в Венгрию летом
б) Отпуск за свой счет
в) Летняя командировка
г) Встреча в Будапеште
4. Как называется этот совместный советско-афганский фильм 1984 года?
а) Врачи под солнцем Кабула
б) Афганское лето
в) Жаркое лето в Кабуле
г) Медики в Афганистане
5. Этот фильм 1963 года наполнен лирикой, юмором и мечтами героев.
а) Стройка под солнцем
б) Летние сны
в) Молодость на стройке летом
г) Июльская стройка
Ответы:
- б) Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
- б) Летняя поездка к морю
- б) Отпуск за свой счет
- в) Жаркое лето в Кабуле
- б) Летние сны
Надеюсь, этот тест напомнил вам о теплых днях и хорошем кино! Сколько “летних” фильмов вы угадали?