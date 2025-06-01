ТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру

Лето – это пора отпусков, каникул, поездок к морю и ярких впечатлений. Советский кинематограф не обошел стороной эту прекрасную пору года, подарив нам фильмы, в названиях которых отражено это солнечное время. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти “летние” киноленты!

Вопросы:

1. Как называется этот знаменитый детский музыкальный фильм?



а) Летние приключения Петрова и Васечкина

б) Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

в) Два веселых друга летом

г) Невероятные истории на каникулах

2. Это драматическая картина 1972 года. Как называется фильм?



а) В море военным летом

б) Летняя поездка к морю

в) Северное лето 42-го

г) Баркас идет на Север

3. Название этой ленты стало крылатым выражением.



а) Поездка в Венгрию летом

б) Отпуск за свой счет

в) Летняя командировка

г) Встреча в Будапеште

4. Как называется этот совместный советско-афганский фильм 1984 года?







а) Врачи под солнцем Кабула

б) Афганское лето

в) Жаркое лето в Кабуле

г) Медики в Афганистане

5. Этот фильм 1963 года наполнен лирикой, юмором и мечтами героев.



а) Стройка под солнцем

б) Летние сны

в) Молодость на стройке летом

г) Июльская стройка

Ответы:

б) Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные б) Летняя поездка к морю б) Отпуск за свой счет в) Жаркое лето в Кабуле б) Летние сны

Надеюсь, этот тест напомнил вам о теплых днях и хорошем кино! Сколько “летних” фильмов вы угадали?