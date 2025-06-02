Страна льет слезы: знаменитый телеведущий покончил с собой из-за депрессии

Его любили миллионы зрителей. Престижные телевизионные награды, выход в эфир в прайм-тайм – все это было. Теперь – в прошедшем времени...

Джон Бренкус родился в 1971 году. Он был создателем и ведущим популярного шоу Sport Science, за которое выиграл несколько премий "Эмми" во время работы на канале Fox Sports Net – это "Оскар" в телевизионном мире.

Известно, что он долгое время боролся с депрессией. Еще в январе 2023-го Бренкус признавался в проблемах с психическим здоровьем. Он обращался к психологам и психиатрам, но не смог в итоге справиться со своим состоянием... "Джон проиграл борьбу с этой страшной болезнью 31 мая 2025 года. Его убитая горем семья и друзья призывают всех, кто борется с депрессией, обратиться за помощью", – говорится в официальном сообщении о гибели звезды.

Америка льет слезы – Джон Бенкус был одним из самых популярных ведущих страны. И считался культовой на телевидении фигурой...

Напомним, что во всем мире от самоубийств ежегодно погибает около 800 тыс. человек. Это основная причина смерти для людей в возрасте от 15 до 44 лет. Попытки совершения самоубийства происходят в 20 раз чаще, чем завершённые самоубийства.