ТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием

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Суббота 31 мая

19:38ТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием 15:53В королевской семье назрели серьезные проблемы 09:28Уехавшую из России Аллу Пугачеву пригласили на "Новую волну" 02:58Что обязательно нужно сделать 31 мая, в день Федота Овсяника, чтобы не потерять все деньги 22:40Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста 20:25Родившая от Манукяна певица Краймбрери уже заявила об уходе: "Все прошло" 19:30Кадышева "подвинула" с пьедестала славы SHAMAN`а и Бузову 18:40Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой 17:41Строящая новую семью Муцениеце не согласилась провести время с сыном 17:01Киношные сердцеедки: 10 самых обаятельных актрис России 16:09Центр столицы украсили новые площадки фестиваля "Сады и цветы" 15:40На ТВ грядет грандиозный скандал: астролог Володина пригрозила Гузеевой полным разоблачением 15:26Для электробусов в ТиНАО установили ультрабыстрые зарядные станции 15:25Вот какие волки самые крупные на Земле – этого не знают даже круглые отличники 14:46Активные москвичи получат приз за пройденные 10 000 шагов 14:19Самые стойкие цветы в саду для летнего солнца, которое печет сильнее с каждым годом 13:58Освободившийся после заключения Ефремов взялся за старое 13:16В "Лужниках" появится зона отдыха с поющим фонтаном 13:05Вот почему кофе без кофеина заряжает не хуже привычного – ученые уже подтвердили 12:46Летний клуб "Москва" откроется в столице 1 июня 12:37Выступившему в России Козловскому запретили въезд в Европу 12:17На Школьной улице откроется филиал рыбного рынка "Москва – на волне" 12:07ТЕСТ: вспоминаем лучшие советские фильмы о войне 11:46В Москве открываются летние площадки для чтения, общения и творчества 11:33Россияне взбунтовались против этих предателей Родины: За кого вы вообще народ держите, за "рабов и холопов"? 11:12Актриса культового сериала "Клуб" Задорожная официально лишилась бизнеса в России 10:48Сезон возможностей: чем "Лето в Москве" будет полезно для горожан и бизнеса 10:20ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем 10:14Как добиться самой высокой цели – великий Герцен сказал об этом еще 100 с лишним лет назад 04:24За что дали тюремный срок султану Сулейману из сериала "Великолепный век"? 00:59Что нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи, чтобы не навлечь неприятности на всю семью 00:53Святая святых: под 1300-летней статуей Будды нашли сокровищницу 23:19Как пережить самую сильную боль – гений Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 22:19Красавица Стриженова показала, чем наградила природа – размер лучше некуда 21:12Рак унес здоровье и жизнь звезды мирового масштаба из кино "Не родись красивой" 19:57Более 600 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий 19:09Возвращение легенды: Леонтьев готовится вернуться в РФ в конце лета 18:10Новая эра богатства: чьи финансовые проблемы решатся после 30 мая 2025 года 17:51По Сети разлетелись пикантные снимки жены Преснякова 16:59"Мы не справимся и будем умирать": крик души Ольги Прокофьевой 16:37Леонид Агутин признался в серьезном психическом заболевании 16:09Фестиваль анимации состоится в кинопарке "Москино" 16:03Вот почему изменщику нельзя давать второй шанс – не знают даже мудрые женщины 15:35Причал Парк "Фили" открыт после ремонта 15:33 “Более грубую провокацию сложно представить”: инцидент с сыном главы ВОС после форума 14:34Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с бабушкой 14:27Какие прогнозы медики дают Киркорову: Не исключена пересадка 13:40Могила Заворотнюк утонула в годовщину ее смерти 13:15Сережа, Сережка, Серый: откуда взялось имя Сергей и что за ним стоит 13:04ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете жизнь и творчество Ирины Аллегровой
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ТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием

ТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием
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Советские фильмы отправляли нас в самые разные уголки мира, даже если это было лишь на экране. А герои этих картин часто упоминали далекие страны или родные регионы в ставших крылатыми фразах.

Проверьте свою кинопамять! Сможете ли вы по одной реплике, содержащей географическое название, точно определить, из какого фильма она прозвучала? Это тест не только на знание цитат, но и на вашу “киногеографическую” эрудицию!

Вперед, в путешествие по картам и кинопленке!

Вопросы:

    Вопрос 1: “Руссо туристо — облико морале.”

    (А) Мимино

    (Б) Бриллиантовая рука

    (В) Иван Васильевич меняет профессию

    (Г) Спортлото-82

      Вопрос 2: “Мы живем в Грузии, там очень хорошие, культурные люди живут.”

      (А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

      (Б) Мимино

      (В) Служебный роман

      (Г) Афоня

        Вопрос 3: “Что делал в это время Паниковский в Италии?”

        (А) 12 стульев

        (Б) Золотой теленок

        (В) Невероятные приключения итальянцев в России

        (Г) Бриллиантовая рука

          Вопрос 4: “Приезжайте к нам на Колыму… Нет, уж лучше вы к нам!”

          (А) Джентльмены удачи

          (Б) Бриллиантовая рука

          (В) Холодное лето пятьдесят третьего…

          (Г) Афоня

            Вопрос 5: “Это Канада. Там чисто, там хорошие дороги…”

            (А) Москва слезам не верит

            (Б) Осенний марафон

            (В) Самая обаятельная и привлекательная

            (Г) Любовь и голуби

              Вопрос 6: “В Греции все есть.”

              (А) Мимино

              (Б) Бриллиантовая рука

              (В) Невероятные приключения итальянцев в России

              (Г) Формула любви

                Вопрос 7: “Кавказ — это тебе не равнина!”

                (А) Мимино

                (Б) Белое солнце пустыни

                (В) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

                (Г) Свадьба в Малиновке

                  Вопрос 8: “Восток — дело тонкое, Петруха.”

                  (А) Белое солнце пустыни

                  (Б) Джентльмены удачи

                  (В) Офицеры

                  (Г) Приключения принца Флоризеля

                    Вопрос 9: “Швеция воюет с нами?”

                    (А) Служили два товарища

                    (Б) Иван Васильевич меняет профессию

                    (В) Гусарская баллада

                    (Г) Семнадцать мгновений весны

                      Вопрос 10: “Я английская королева в изгнании.”

                      (А) Здравствуйте, я ваша тетя!

                      (Б) Золотой теленок

                      (В) Тот самый Мюнхгаузен

                      (Г) Корона Российской империи, или Снова неуловимые

                      Ответы:

                        Вопрос 1: “Руссо туристо — облико морале.”

                          Правильный ответ: (Б) Бриллиантовая рука

                            Вопрос 2: “Мы живем в Грузии, там очень хорошие, культурные люди живут.”

                            Правильный ответ: (Б) Мимино

                              Вопрос 3: “Что делал в это время Паниковский в Италии?”

                              Правильный ответ: (Б) Золотой теленок

                                Вопрос 4: “Приезжайте к нам на Колыму… Нет, уж лучше вы к нам!”

                                Правильный ответ: (А) Джентльмены удачи

                                  Вопрос 5: “Это Канада. Там чисто, там хорошие дороги…”

                                  Правильный ответ: (А) Москва слезам не верит

                                    Вопрос 6: “В Греции все есть.”

                                    Правильный ответ: (Б) Бриллиантовая рука

                                      Вопрос 7: “Кавказ — это тебе не равнина!”

                                      Правильный ответ: (Б) Белое солнце пустыни

                                        Вопрос 8: “Восток — дело тонкое, Петруха.”

                                        Правильный ответ: (А) Белое солнце пустыни

                                          Вопрос 9: “Швеция воюет с нами?”

                                          Правильный ответ: (Б) Иван Васильевич меняет профессию

                                            Вопрос 10: “Я английская королева в изгнании.”

                                            Правильный ответ: (А) Здравствуйте, я ваша тетя!

                                            Шоу-бизнес в Telegram

                                            31 мая 2025, 19:38
                                            Фото: кадр из кинофильма "Джентльмены удачи"
                                            "ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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