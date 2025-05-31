ТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием

Проверьте свою кинопамять! Сможете ли вы по одной реплике, содержащей географическое название, точно определить, из какого фильма она прозвучала? Это тест не только на знание цитат, но и на вашу “киногеографическую” эрудицию!
Вперед, в путешествие по картам и кинопленке!
Вопросы:
Вопрос 1: “Руссо туристо — облико морале.”
(А) Мимино
(Б) Бриллиантовая рука
(В) Иван Васильевич меняет профессию
(Г) Спортлото-82
Вопрос 2: “Мы живем в Грузии, там очень хорошие, культурные люди живут.”
(А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
(Б) Мимино
(В) Служебный роман
(Г) Афоня
Вопрос 3: “Что делал в это время Паниковский в Италии?”
(А) 12 стульев
(Б) Золотой теленок
(В) Невероятные приключения итальянцев в России
(Г) Бриллиантовая рука
Вопрос 4: “Приезжайте к нам на Колыму… Нет, уж лучше вы к нам!”
(А) Джентльмены удачи
(Б) Бриллиантовая рука
(В) Холодное лето пятьдесят третьего…
(Г) Афоня
Вопрос 5: “Это Канада. Там чисто, там хорошие дороги…”
(А) Москва слезам не верит
(Б) Осенний марафон
(В) Самая обаятельная и привлекательная
(Г) Любовь и голуби
Вопрос 6: “В Греции все есть.”
(А) Мимино
(Б) Бриллиантовая рука
(В) Невероятные приключения итальянцев в России
(Г) Формула любви
Вопрос 7: “Кавказ — это тебе не равнина!”
(А) Мимино
(Б) Белое солнце пустыни
(В) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
(Г) Свадьба в Малиновке
Вопрос 8: “Восток — дело тонкое, Петруха.”
(А) Белое солнце пустыни
(Б) Джентльмены удачи
(В) Офицеры
(Г) Приключения принца Флоризеля
Вопрос 9: “Швеция воюет с нами?”
(А) Служили два товарища
(Б) Иван Васильевич меняет профессию
(В) Гусарская баллада
(Г) Семнадцать мгновений весны
Вопрос 10: “Я английская королева в изгнании.”
(А) Здравствуйте, я ваша тетя!
(Б) Золотой теленок
(В) Тот самый Мюнхгаузен
(Г) Корона Российской империи, или Снова неуловимые
Ответы:
Вопрос 1: “Руссо туристо — облико морале.”
Правильный ответ: (Б) Бриллиантовая рука
Вопрос 2: “Мы живем в Грузии, там очень хорошие, культурные люди живут.”
Правильный ответ: (Б) Мимино
Вопрос 3: “Что делал в это время Паниковский в Италии?”
Правильный ответ: (Б) Золотой теленок
Вопрос 4: “Приезжайте к нам на Колыму… Нет, уж лучше вы к нам!”
Правильный ответ: (А) Джентльмены удачи
Вопрос 5: “Это Канада. Там чисто, там хорошие дороги…”
Правильный ответ: (А) Москва слезам не верит
Вопрос 6: “В Греции все есть.”
Правильный ответ: (Б) Бриллиантовая рука
Вопрос 7: “Кавказ — это тебе не равнина!”
Правильный ответ: (Б) Белое солнце пустыни
Вопрос 8: “Восток — дело тонкое, Петруха.”
Правильный ответ: (А) Белое солнце пустыни
Вопрос 9: “Швеция воюет с нами?”
Правильный ответ: (Б) Иван Васильевич меняет профессию
Вопрос 10: “Я английская королева в изгнании.”
Правильный ответ: (А) Здравствуйте, я ваша тетя!