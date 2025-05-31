ТЕСТ-навигатор по кино СССР: угадайте фильм по фразе с географическим названием

Советские фильмы отправляли нас в самые разные уголки мира, даже если это было лишь на экране. А герои этих картин часто упоминали далекие страны или родные регионы в ставших крылатыми фразах.

Проверьте свою кинопамять! Сможете ли вы по одной реплике, содержащей географическое название, точно определить, из какого фильма она прозвучала? Это тест не только на знание цитат, но и на вашу “киногеографическую” эрудицию!

Вперед, в путешествие по картам и кинопленке!

Вопросы:

Вопрос 1: “Руссо туристо — облико морале.”

(А) Мимино

(Б) Бриллиантовая рука

(В) Иван Васильевич меняет профессию

(Г) Спортлото-82

Вопрос 2: “Мы живем в Грузии, там очень хорошие, культурные люди живут.”

(А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

(Б) Мимино

(В) Служебный роман

(Г) Афоня

Вопрос 3: “Что делал в это время Паниковский в Италии?”

(А) 12 стульев

(Б) Золотой теленок

(В) Невероятные приключения итальянцев в России

(Г) Бриллиантовая рука

Вопрос 4: “Приезжайте к нам на Колыму… Нет, уж лучше вы к нам!”

(А) Джентльмены удачи

(Б) Бриллиантовая рука

(В) Холодное лето пятьдесят третьего…

(Г) Афоня

Вопрос 5: “Это Канада. Там чисто, там хорошие дороги…”

(А) Москва слезам не верит

(Б) Осенний марафон

(В) Самая обаятельная и привлекательная

(Г) Любовь и голуби

Вопрос 6: “В Греции все есть.”

(А) Мимино

(Б) Бриллиантовая рука

(В) Невероятные приключения итальянцев в России

(Г) Формула любви

Вопрос 7: “Кавказ — это тебе не равнина!”

(А) Мимино

(Б) Белое солнце пустыни

(В) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

(Г) Свадьба в Малиновке

Вопрос 8: “Восток — дело тонкое, Петруха.”

(А) Белое солнце пустыни

(Б) Джентльмены удачи

(В) Офицеры

(Г) Приключения принца Флоризеля

Вопрос 9: “Швеция воюет с нами?”

(А) Служили два товарища

(Б) Иван Васильевич меняет профессию

(В) Гусарская баллада

(Г) Семнадцать мгновений весны

Вопрос 10: “Я английская королева в изгнании.”

(А) Здравствуйте, я ваша тетя!

(Б) Золотой теленок

(В) Тот самый Мюнхгаузен

(Г) Корона Российской империи, или Снова неуловимые

Ответы:

Вопрос 1: “Руссо туристо — облико морале.”

Правильный ответ: (Б) Бриллиантовая рука

Вопрос 2: “Мы живем в Грузии, там очень хорошие, культурные люди живут.”

Правильный ответ: (Б) Мимино

Вопрос 3: “Что делал в это время Паниковский в Италии?”

Правильный ответ: (Б) Золотой теленок

Вопрос 4: “Приезжайте к нам на Колыму… Нет, уж лучше вы к нам!”

Правильный ответ: (А) Джентльмены удачи

Вопрос 5: “Это Канада. Там чисто, там хорошие дороги…”

Правильный ответ: (А) Москва слезам не верит

Вопрос 6: “В Греции все есть.”

Правильный ответ: (Б) Бриллиантовая рука

Вопрос 7: “Кавказ — это тебе не равнина!”

Правильный ответ: (Б) Белое солнце пустыни

Вопрос 8: “Восток — дело тонкое, Петруха.”

Правильный ответ: (А) Белое солнце пустыни

Вопрос 9: “Швеция воюет с нами?”

Правильный ответ: (Б) Иван Васильевич меняет профессию

Вопрос 10: “Я английская королева в изгнании.”

Правильный ответ: (А) Здравствуйте, я ваша тетя!