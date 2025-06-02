Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни

На прежде неисхоженных людьми побережьях деятели научного мира нашли камни, покрытые пластиком, налипшим из-за прилива волн. Этот феномен, получивший название "пластиковая ржавчина", впервые актуализировали в 2016 году на острове Мадейра, где до 10 процентов камней покрылись корочкой из полиэтиленового слоя.

В 2023 году геологи обнаружили синевато-зеленоватые "пластиковые" камни на вулканическом острове у побережья Бразилии. Эти элементы свидетельствуют о загрязнении окружающей среды в глобальном масштабе.

Подобные пластиксодержащие структуры способны включаться в состав природных осадков или даже формировать связи с ними на молекулярном уровне. Влияние этих новых, гибридных материалов на обитателей моря пока не до конца изучено, однако уже появились данные, свидетельствующие о том, что некоторые морские виды, в частности улитки, могут ошибочно принимать пластик за водоросли, что вызывает тревогу за их здоровье и выживание.

Согласно актуальным подсчетам, в океанах мира находится ошеломляющее количество пластиковых фрагментов — по оценкам, свыше 171 триллиона. Обнаружение камней является серьезным сигналом о том, как деятельность человека активно меняет геологическую летопись планеты, подпитывая научные дискуссии о наступлении новой геологической эпохи — антропоцена, в которой люди выступают в качестве ключевой силы, преобразующей Землю.