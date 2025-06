Стало известно об уходе выдающейся актрисы и продюсера, которая работала над созданием фильмов и сериалов. Уход этой творческой личности и улыбчивой натуры стал невозвратной утратой для всего мира.

Появились данные об уходе знаменитой фигуры в киноиндустрии, которая прославилась на актерской арене и проявила продюсерский талант во множестве кинофильмов и сериалов, которые оценивали, оценивают и будут оценивать критики не только в Голливуде, но и в России. Объявляется, что улыбка ушедшей Валери Маххафей навсегда погасла на фоне рака в Лос-Анджелесе, однако обстоятельства этого события миру даже не объявили.

Кинолегенда ушла 30 мая и не дожила до своего дня рождения всего 16 дней — 16 июня этого года она могла бы отметить свое 72-летие. Ушедшая Маххафей перебралась из Индонезии в Техас в возрасте 16 лет — а в 38 уже получила премию "Эмми" — за лучшую женскую роль второго плана. Эта кинонаграда стала для женщины-творца первой и единственной за весь срок жизни, однако ее появление в кино было сложно упустить.

Самые заметные кинопроекты с участием ушедшей Валери Маххафей:

1. Северная сторона (Northern Exposure) (сериал) – 1990-1995

2. Отчаянные домохозяйки (Desperate Housewives) (сериал) – 2004-2012

3. Безумцы (Mad Men) (сериал) – 2007-2011

4. Сайнфелд (Seinfeld) (сериал) – 1993, 1998

5. Французский выход (French Exit) (фильм) – 2020

Яркие кинопроекты с участием ушедшей:

1. Соединенные штаты Тары (The United States of Tara) (сериал) – 2009-2011

2. Обмани меня (Lie to Me) (сериал) – 2009-2011

3. Коварные горничные (Devious Maids) (сериал) – 2013-2016

4. Большая маленькая ложь (Big Little Lies) (сериал) – 2017-2019

5. Старые ворчуны (Grumpy Old Men) (фильм) – 1993

Еще несколько фильмов и сериалов:

1. Убийства в одном здании (Only Murders in the Building) (сериал) – 2021-2023

2. Женщина в доме напротив девушки в окне (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window) (сериал) – 2022

3. Джулия (Julia) (сериал) – 2022-2023

4. Простое желание (A Simple Wish) (фильм) – 1997

5. Пальметто (Palmetto) (фильм) – 1998

Ушедшую актрису и продюсера Валери Маххафей отличало от других именно то, что несмотря на почти полное отсутствие официальных наград, эта изюминка мира обладала исключительной запоминающейся улыбкой, освещая ей не только киноплощадку, но и весь мир. Знаменитую творческую фигуру из кинолент "Северная сторона", "Большая маленькая ложь", "Простое желание" обожали, обожают и будут обожать поклонники не только в образе, но и в естестве.