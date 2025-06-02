Кадышева отличается крепчайшей семьей, члены которой, включая ее сына и мужа, объединяются вместе на одной сцене и исполняют песни. Такая особенность помогает им устраивать громкие музыкальные шоу и собирать полные залы мужского и женского контингента. Вопреки стереотипу "женщины на пенсии" Надежда Никитична транслирует высокий уровень энергии и движения как на сцене, так и в жизни. Слушатели ее выступлений изменчивы, на смену бумерам и поколению X приходят зумеры и поколение Y, а потом еще не один раз уступают друг другу места.
Самые популярные песни Надежды Кадышевой
1.. Течет ручей (1995)
2. Широка река (2003)
3. Я не колдунья (1999)
Популярные песни Кадышевой:
1. Виновата ли я (1995)
2. Напилася я пьяна (год варьируется)
3. Уходи, горе (1997)
4. Ах, судьба моя, судьба (2000)
Еще несколько композиций и шлягеров:
1. Огней так много золотых (1995)
2. Плывет веночек (2006)
3. С днем рождения! (2002/2004)
4. У церкви стояла карета (1995)
5. Уральская рябинушка (1995)
6. Как хотела меня мать (1995)
7. Миленький ты мой (1998/2010/2014)
8. Коробейники (1995/1998/2005)
9. Тонкая рябина (1995/2005)
Как наиболее влиятельная певица, Кадышева оказывает ключевое влияние на все население России, регулируя интересы своей аудитории и влияя на деятельность прочих музыкальных исполнителей. Задача о сохранении популярности Надежды критически велика для поддержания единства поколений советской и российской закалки.