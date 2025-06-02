Вот какая певица самая популярная в России – это имя знают даже дети

Это победа! Режиссер Михалков стал отцом в четвертый раз

В жизни известного режиссера еще одна маленькая победа – у него родилась еще одна дочь. 49-летний Артем Михалков стал отцом в четвертый раз, об этом сообщил его отец Никита Михалков. Как отметил Михалков-старший, новорожденную малышку назвали Любой. Сначала у Артема Михалкова появилась ныне 22-летняя дочка Наталья от первой жены, с которой от прожил 15 лет (супругой стала Дарья Михалкова, с ней его объединила не только романтическая любовь, но и любовь к театру).