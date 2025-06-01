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"Острая пища не приводит к гастриту": польза и вред пряностей

"Острая пища не приводит к гастриту": польза и вред пряностей
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Вкусная и пряная пища нравится практически всем из-за особенной химической стимуляции рецепторов ротовой полости. В результате нее происходит формирование особого гастрономического удовольствия, которое у некоторых даже может вызвать зависимость. Пряная пища в некоторой степени даже усиливает аппетит, что иногда может быть полезно. Но существует мнение, что острая пища вызывает гастрит, то есть воспаление слизистой оболочки желудка. Так ли это на самом деле, и стоит ли опасаться такой пищи? Рассказала "ДНИ.РУ" гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

Причина гастрита

В реальности гастрит в большинстве случаев не связан с пищей. Основная причина воспаления в желудке – бактерия хеликобактер пилори. Ее длительное существование и жизнедеятельность всегда вызывает воспаление и повреждение слизистой оболочки нашего желудка. Чем дольше мы живем с данной бактерией, чем больше ее количество, тем более выражена со временем будет проблема.

Другая причина гастрита тоже никак не связана с питанием. Речь про аутоиммунный процесс в желудке. В большинстве случаев страдают данной проблемой женщины молодого возраста. Подтвердить или опровергнуть аутоиммунный процесс в желудке помогают такие анализы крови как антитела к париетальным клеткам и антитела к внутреннему фактору Кастла. Исследование проводят обычно натощак.

Откуда берутся боли

Боли в желудке действительно встречаются у многих людей. Возникают или усиливаются они чаще всего после приема пищи, особенно если были "погрешности" в питании. Острое, жирное, копченое, жареное и маринованное обычно переносится гораздо хуже домашней диетической пищи. Связано это не с самим гастритом, а с механизмом гиперчувствительности рецепторов слизистой оболочки желудка.

В норме в нашем желудке содержится много кислоты, которая значимо агрессирует на него. Природа создала в противовес внешней агрессии собственные факторы защиты – секрецию бикарбонатов, простагландинов, усиленную микроциркуляцию и секрецию защитной слизи. Если агрессия адекватна по силе собственным защитным механизмам, то ничего не происходит, но если по тем или иным причинам данные силы не равны, то происходит воспаление. Повлиять на хрупкое равновесие могут такие факторы, как алкоголь, табачная продукция, многие медикаменты (НПВС, парацетамол, препараты группы аспирина, преднизолон и прочие), стресс и прочие факторы.

Иногда болевой синдром и вовсе может появиться "на пустом месте" — человек ежедневно употребляет абсолютно правильную и здоровую пищу, но при этом его время от времени мучают боли, которые локализуются в желудке. Связано это с гиперчувствительностью рецепторного аппарата, которая чаще всего возникает в период стресса, острых переживаний или страхов. При этом многочисленные исследования не находят признаков той или иной патологии.

Что же делать при болях?

Боли в желудке всегда являются поводом для проведения определенного обследования. Связано это с тем, что не существует прямой зависимости между самочувствием человека и состоянием слизистой оболочки желудка. И гастрит, и язва, и рак – все они могут проявляться одинаково, как болями в животе, так и их отсутствием.

Если боли все-таки появились, то стоит сделать гастроскопию, то есть эндоскопическое исследование желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки. Во время процедуры можно тщательно осмотреть слизистую оболочку желудка, взять биопсию, оценить наличие рефлюксов и многое другое.

При наличии бактерии хеликобактер пилори чаще всего проводится так называемая эрадикационная терапия, то есть лечение с использованием антибиотиков, направленное на 100% уничтожение микроорганизма.

Если слизистая оболочка пострадала из-за действия агрессивных медикаментов или алкоголя, то чаще всего в такой ситуации используются медикаменты группы ребагита на основе ребамипида. Он усиливает секрецию собственных факторов защиты (бикарбинатов, простагландинов) улучшает микроциркуляцию и секрецию слизи).

При возникновении болей в желудке, в том числе связанных с гиперчувствительностью и стрессовыми реакциями часто используются препараты группы ингибиторов протонной помпы (нольпаза, разо, омез и пр.). Они уменьшают выработку кислоты, снижая тем самым аутоагрессию на слизистую оболочку.

Из "народных" средств при болях и дискомфорте в желудке можно использовать натуральный крахмальный кисель. Его обволакивающее действие уменьшает боль и другие неприятные симптомы. Использовать кисель лучше не ранее чем через один час после приема пищи.

А что про пользу?

Некоторые специи не только не вредят нашему ЖКТ, но и способны оказать определенную помощь и поддержку. Например, входящий в состав куркумы куркумин обладает противовоспалительным действием. Имбирь при хорошей переносимости тоже полезен! Он улучшает кровообращение, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.

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1 июня 2025, 11:30
Фото: "ДНИ.РУ"
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