Меган Маркл обвинили в обмане. Всему виной видео, посвященное приготовлению завтрака для ее детей в День святого Патрика.

В этом ролике герцогиня Сассекская показала, как она взбивает тесто с добавлением матчи, чтобы придать ему зеленый цвет, и готовит домашние вафли для Лилибет и Арчи. Однако внимательные зрители заметили несоответствие: вафли на тарелках детей не совпадали с формой, которую она использовала в процессе приготовления.

Некоторые подписчики вспомнили, что видели такие же вафли в супермаркетах, и пришли к выводу, что Меган просто купила готовые изделия, а не потратила время на их приготовление. Это вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. "Неустанная тяга Меган ко лжи сбивает с толку даже в мелочах", — написал один из комментиров. Многие также высказали недоумение по поводу того, зачем герцогине было врать о столь простом деле.

Стоит отметить, что критика в адрес Меган Маркл не ограничивается только этой ситуацией. Герцогиня Сассекская регулярно подвергается обвинениям в неискренности и попытках создать иллюзию идеальной жизни. Например, ее последнее шоу "С любовью, Меган" также не избежало негативных отзывов. Зрители отметили, что программа выглядела как тщательно продуманная постановка, а советы бывшей актрисы казались оторванными от реальности.