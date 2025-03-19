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Среда 19 марта

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Меган Маркл уличили в гнусном обмане: Тяга ко лжи даже в мелочах

Меган Маркл уличили в гнусном обмане: Тяга ко лжи даже в мелочах
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Меган Маркл обвинили в обмане. Всему виной видео, посвященное приготовлению завтрака для ее детей в День святого Патрика.

В этом ролике герцогиня Сассекская показала, как она взбивает тесто с добавлением матчи, чтобы придать ему зеленый цвет, и готовит домашние вафли для Лилибет и Арчи. Однако внимательные зрители заметили несоответствие: вафли на тарелках детей не совпадали с формой, которую она использовала в процессе приготовления.

Некоторые подписчики вспомнили, что видели такие же вафли в супермаркетах, и пришли к выводу, что Меган просто купила готовые изделия, а не потратила время на их приготовление. Это вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. "Неустанная тяга Меган ко лжи сбивает с толку даже в мелочах", — написал один из комментиров. Многие также высказали недоумение по поводу того, зачем герцогине было врать о столь простом деле.

Кадр: соцсети

Стоит отметить, что критика в адрес Меган Маркл не ограничивается только этой ситуацией. Герцогиня Сассекская регулярно подвергается обвинениям в неискренности и попытках создать иллюзию идеальной жизни. Например, ее последнее шоу "С любовью, Меган" также не избежало негативных отзывов. Зрители отметили, что программа выглядела как тщательно продуманная постановка, а советы бывшей актрисы казались оторванными от реальности.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 21:11
Меган Маркл. Кадр: YouTube
Page Six✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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