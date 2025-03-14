Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу

Яна Рудковская и Евгений Плющенко подогревают интерес публики к своим грандиозными ледовыми шоу. Мероприятия обещают стать настоящим событием весны.

Супруги активно готовятся к серии выступлений под названием "Сказки в гения Плющенко", которые пройдут в апреле. В общей сложности запланировано десять шоу, охватывающих не только Москву, но и ряд других городов России, таких как Омск, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Калуга, Подольск, Нижний Новгород и даже Минск.

В шоу примут участие не только сам Плющенко, но и звезды фигурного катания: Анна Щербакова, Алена Косторная, Дмитрий Куница, Макар Игнатов и другие талантливые спортсмены. Особенно интересным будет участие сына Плющенко, Александра, что добавляет дополнительный шарм и привлекательность к мероприятиям.

Цены на билеты варьируются от 650 до 8500 рублей, что делает их доступными для широкой аудитории. Однако, учитывая высокий интерес к шоу и ограниченное количество мест, можно ожидать, что многие билеты будут распроданы очень быстро. Приблизительные расчеты показывают, что только от продаж билетов в Москве Рудковская и Плющенко могут заработать около 162 миллионов рублей. Это впечатляющая сумма, которая не учитывает доходы от рекламы и спонсорских контрактов.

Ледовые шоу Плющенко известны своим высоким уровнем исполнения и яркими постановками. Они неизменно привлекают зрителей, и спрос на билеты остается стабильно высоким. Месяц назад Рудковская также сообщила о планах по организации осенних выступлений, в которых вновь примет участие Анна Щербакова. Это свидетельствует о том, что команда активно работает над расширением своего репертуара и привлечением новых талантов.

Рудковская отметила, что сотрудничество с Щербаковой стало важным шагом для их шоу. «Мы всегда хотели видеть Аню в наших проектах, и теперь у нас есть возможность работать с ней как весной, так и осенью», — делится продюсер. Таким образом, ледовые шоу становятся не только источником дохода для Рудковской и Плющенко, но и платформой для поддержки молодых талантов в фигурном катании. С каждым новым проектом они продолжают вдохновлять зрителей и создавать уникальные моменты на льду.