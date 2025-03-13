Кристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 милионов

3 марта 2024 года Кристина Орбакайте дала последний на сегодняшний день концерт в России. И то, что он вообще состоялся, было сродни чуду – до этого старшую дочь Аллы Пугачевой ждала череда запретов и отмен. Но теперь у поклонников появился шанс снова увидеть Кристину на сцене.

Нет, в Россию она не поедет. Желающим увидеть и услышать ее надо лететь на Святую Землю. Там 12 июля она выступит в городе Ашдод с "единственным летним концертом в Израиле", – как гласит анонс.

"Шоу, на которое приглашает зрителей знаменитая артистка, наполнено музыкой, талантом, обаянием и уникальным проникновенным звучанием голоса певицы", – зазывает реклама. Что интересно, проводится концертпри поддержке муниципалитета Ашдода и городской Компании по развитию туризма.

Цены вполне доступные – от 125 до 225 шекелей (от 2970 до 6 000 рублей в переводе). В России удовольствие увидеть дочь Аллы Пугачевой оценивалось в разы дороже.

Амфитеатр Ашдода — один из крупнейших открытых театров Израиля, вмещающий 6400 зрителей. В нем 4500 мест, большая лужайка, на которой могут разместиться ещё 1700 гостей, и VIP-зона, вмещающая 200 гостей. Зная эти цифры, нетрудно подсчитать, что при средней цене билета в 175 шекелей, певица при полной загрузке зала может заработать на этом выступлении 1 миллион 120 тысяч шекелей. А это 26 миллионов рублей, на минуточку. Даже если зал будет неполный, даже если вычесть расходы на аренду, зарплаты ведущему, гонорары коллективу и интерес продюсера, сумма все получается внушительной.

Помимо хорошего заработка, у оставшейся в России без работы Кристина Орбакайте есть еще одна причина прилететь в Израиль. Там три года назад обосновалась ее мать Алла Пугачева со своим пятым мужем и детьми. "Нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить", – недавно сокрушалась старшая дочь Примадонны. Теперь они, наконец, смогут повидаться.