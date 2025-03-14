Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть

Лера Кудрявцева в прошлом году публично призналась в семейных трудностях.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которая ежеминутно занята на съемках, наконец-то смогла выкроить время для отдыха. Ее напряженный график работы почти не оставляет места для передышки, но на этот раз удача ей улыбнулась. Лера Кудрявцева покинула Россию и отправилась в Арабские Эмираты почти на целую неделю вместе с сестрой Оксаной, которую она считает своим "Ангелом-хранителем".

В своем сообщении в социальных сетях она объяснила, что решила воспользоваться появившимися пятью выходными днями для отдыха, поскольку впереди ее ждет очень напряженная работа. Она добавила, что взяла с собой сестру и вместе они прилетели в Дубай. Поклонники телеведущей отметили большое сходство сестер и пожелали им приятного отдыха. Кудрявцева призналась, что безмерно счастлива оказаться в отпуске, потому что сможет немного побыть наедине с любимым человеком и не думать о работе.

"У меня образовалось пять дней выходных, решила съездить отдохнуть, потому что дальше будет жесть. Работа, работа и работа. Взяла сестру, и мы прилетели в Дубай", — написала Кудрявцева.



Кроме того, она рекомендовала своим поклонникам не пренебрегать отдыхом, видимо, чтобы не допустить выгорания. Стоит отметить, что супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров, остался в Москве. В прошлом году ведущая сообщала о расставании с мужем из-за его проблем с алкоголем, но после некоторого перерыва в отношениях, она дала ему второй шанс ради дочери. Тогда многие осудили Кудрявцеву за то, что она вынесла сор из избы.

