Кадышева "подвинула" с пьедестала славы SHAMAN`а и Бузову

Число упоминаний певицы в Интернете выросло в четыре раза

За минувшие два месяца в Интернете отмечен стремительный скачок популярности народной артистки РФ Надежды Кадышевой.

По информации площадки "Дзен" и интернет-портала "Вконтакте", число упоминаний певицы в материалах Интернета выросло в четыре раза. При этом увеличение интереса прослеживается и в классических новостных СМИ, и в нетривиальных публикациях блогеров.

65-летняя знаменитость "подвинула" с пьедестала славы в Интернете и певца SHAMAN`а, и рэпера Басту, и телеведущую Ольгу Бузову, и артистку Надежду Бабкину. По результатам мониторинга, персона Кадышевой в материалах фигурирует в 4,4 раза чаще, чем персона Басты, и в 2,5 раза чаще, чем персона SHAMAN.

По данным системы мониторинга интернет-медиа и СМИ Brand Analytics, число упоминаний Кадышевой в заметках и комментариях "Вконтакте" в мае отразило выраженный прирост на 32 процента выше значений марта и на 50 процентов больше, чем в феврале нынешнего года. Эти оценки подтверждают значительный рост увлечения публики музыкой и персоной Надежды Кадышевой.