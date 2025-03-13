Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет

Агата Муцениеце откровенно рассказала о воспитании дочери Мии.

Актриса призналась, что ее девятилетняя дочь не проявляет особого интереса к актерскому мастерству и категорически не хочет посещать театральную студию. Несмотря на это, Муцениеце приняла решение заставлять Мию заниматься театром, считая это важным для ее развития.

Агата объяснила свою позицию тем, что занятия в театральной студии помогают формировать характер и развивают уверенность в себе. "Это закаляет и воспитывает боевой дух. Я уверена, что навыки раскрепощения, которые прививаются в театре, могут пригодиться в любой профессии и помогут справляться с жизненными трудностями", — отметила актриса.

Знаменитость убеждена, что даже если в будущем Мия не станет артисткой, полученные знания и умения окажутся полезными в других сферах. Несмотря на отсутствие желания дочери заниматься искусством, Муцениеце замечает в ней творческие способности. Мия увлекается созданием видео и активно помогает матери с влогом, что говорит о ее интересе к медиа и самовыражению.

Стоит отметить, что личная жизнь Агаты также наполнена сложностями. Она вела долгие судебные разбирательства с бывшим мужем Павлом Прилучным по поводу места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы решил оставить мальчика с матерью до завершения разбирательств. Однако Муцениеце сообщила, что так и не смогла увидеть сына после этого решения.