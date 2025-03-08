Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

В лечении Тиграна Кеосаяна используются самые современные технологии.

Появились новости о состоянии Тиграна Кеосаяна. Состояние здоровья режиссера остается критическим: уже два месяца он находится в коме. Маргарита Симоньян, его супруга, обратилась к своим подписчикам с трогательным призывом о молитве за выздоровление мужа. В годовщину своей свадьбы она поделилась архивным видео свадебной церемонии, признавшись, что не может смотреть его, так как сердце разрывается от боли.

Симоньян подчеркнула, что состояние Тиграна Кеосаяна по-прежнему тяжелое. Она выразила надежду на чудо, уверенная в силе коллективной молитвы и попросила своих подписчиков помнить о Тигране, молиться за него и просить Господа о его скорейшем выздоровлении. Она выразила убеждение, что когда множество людей обращаются к небесам с просьбами, происходят удивительные вещи.

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна трое общих детей: сын Баграт и дочери Марьяна и Маро. Кроме того, у Кеосаяна есть две взрослые дочери, Александра и Ксения, от предыдущего брака с Аленой Хмельницкой.

Информация о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна продолжает вызывать тревогу. Более двух месяцев он находится в коме, и его состояние остается крайне тяжелым. Поклонники режиссера и телеведущего не теряют надежды на его выздоровление и искренне желают ему скорейшего возвращения к активной жизни. По состоянию на начало марта 2025 года, Кеосаян подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и врачи предпринимают все возможные меры для стабилизации его состояния.

Однако длительное нахождение в коме вызывает серьезные опасения у медиков, поскольку это может привести к необратимым изменениям в организме. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы стимулировать выход пациента из комы. Тем не менее, современные медицинские технологии в подобных случаях не всегда оказываются достаточно эффективными, и многое зависит от внутренних резервов организма пациента.

Перспективы выздоровления Тиграна Кеосаяна пока остаются неясными. Врачи воздерживаются от оптимистичных прогнозов, так как положительной динамики не наблюдается. Хотя существуют случаи успешного выхода из комы, например, известный случай в Свердловской области, где пациент пришел в сознание спустя 47 дней, это не гарантирует подобного исхода в данном случае. Близкие, друзья и поклонники режиссера продолжают верить в его восстановление и надеяться на возможности современной медицины.