Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне

Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей

Как быстро определить, хороший ли фильм перед вами или нет? Например, можно взглянуть на его оценки, а можно почитать мнения зрителей. Особенно полезны отрицательные рецензии — они могут подсказать, стоит ли тратить время на просмотр.