Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне

В советском кинематографе множество фильмов стали классикой и запомнились зрителям не только сюжетом, но и замечательными песнями о весне. Предлагаем вам увлекательный тест: попробуйте угадать любимые советские фильмы по строчкам из знаменитых композиций.
1. В каком фильме прозвучали эти строки: "Расцвела сирень-черемуха в саду На мое несчастье, на мою беду. Я в саду хожу, хожу, Да на цветы гляжу, гляжу, Но никак в цветах, в цветах Я милой не найду, я милой не найду, Ох, не найду"?
А) "Весна на Заречной улице"
Б) "Беспокойное хозяйство"
В) "Волга-Волга"
2. В каком фильме прозвучали эти строки: "Сад ты мой молодой, Словно май расцветай, Словно юность, в светлый добрый час! Кто же он, мой герой, Жду его одного Верю, счастье вдруг отыщет нас"?
А) "Королева бензоколонки"
Б) "Гроза"
В) "Школьный вальс"
3. В каком фильме прозвучала песня "Журчат ручьи"?
А) "Весна на Заречной улице"
Б) "Весна"
В) "Когда казаки плачут"
4. Где звучит песня "Лучше нету того цвету"?
А) "Весенние голоса"
Б) "Любовь останется"
В) "Младшая сестра"
5. В каком фильме звучит песня "Я в весеннем лесу пил березовый сок"?
А) "Высота"
Б) "Я шагаю по Москве"
В) "Ошибка резидента"
6. В какой киноленте звучали строки: "Я не хочу судьбу иную, Мне ни за что не променять Ту заводскую проходную, Что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, Но не сменяю адрес я, В моей судьбе ты стала главной, Родная улица моя"?
А) "Майская ночь"
Б) "Девушка без адреса"
В) "Весна на Заречной улице"
7. В каком фильме впервые прозвучали строки из этой песни: "Как часто, пьянея от светлого дня, Я брел наугад по весенним протокам. И родина щедро поила меня Березовым соком, березовым соком"?
А) "Мировой парень"
Б) "Горизонт"
В) "Закат"
8. В каком фильме прозвучали эти строки: "Все стало вокруг голубым и зеленым, В ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам, Теперь от любви не уйти никуда!"?
А) "Сердца четырех"
Б) "Весна"
В) "Королева бензоколонки"
Правильные ответы:
1. — Б) "Беспокойное хозяйство"
2. — А) "Королева бензоколонки"
3. — Б) "Весна"
4. — Б) "Любовь останется"
5. — В) "Ошибка резидента"
6. — В) "Весна на Заречной улице"
7. — А) "Мировой парень"
8. — А) "Сердца четырех"