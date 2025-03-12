Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием

В конце февраля артист совершил наезд на 61-летнюю женщину.

Известный исполнитель Александр Буйнов посетил пенсионерку Аллу Смирнову, попавшую в больницу после дорожно-транспортного происшествия. Артист через свой телеграм-канал вышел на связь с важным известием. Исполнитель объявил о готовности обсудить ситуацию, вызвавшую большой интерес общественности.

"Я прерываю молчание, я готов к этому разговору", – заявил Александр Буйнов.

Исполнитель хита "Пустой бамбук" подчеркнул, что намерен прекратить молчать и рассказать свою версию произошедшего. Музыкант планирует принять участие в передаче "Прямой эфир", чтобы осветить события как для пострадавшей стороны, так и для всех заинтересованных лиц. Артист также добавил, что это одно из самых серьезных испытаний в его жизни.

Согласно информации СМИ, авария произошла 27 февраля, когда Буйнов, предположительно, сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Московской области. Алла Смирнова была доставлена в больницу с повреждением связок. Пострадавшая утверждала, что после инцидента водитель попытался скрыться.

Сам же Буйнов настаивает на том, что задел женщину правой стороной машины, не оставив видимых повреждений на автомобиле. По его словам, полученные женщиной травмы ограничились ушибами и незначительным растяжением связок коленного сустава. Исполнитель добавил, что поддерживает связь с семьей Аллы Смирновой и оказывает ей необходимую помощь.