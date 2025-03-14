Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить

Алла Пугачева не может закончить свой альбом.

Алла Пугачева уже долгое время живет за границей и, как многие полагают, прозябает в нищете. По слухам, именно в связи с этим выпуск долгожданного альбома Аллы Пугачевой под угрозой. Как стало известно, артистка не хочет платить специалистам, а пытается договориться о записи новых композиций через бартер, что заметно усложняет ситуацию.

После возвращения в Россию в 2023 году Примадонна отказалась от услуг коммерческих европейских студий и записала несколько песен в Твери, посвятив их теме семьи и любви. Тем не менее, этот проект застопорился из-за нехватки подходящего саунд-продюсера.

Пугачева в желании сэкономить стремится сократить расходы, предлагая музыкантам взамен денежного вознаграждения возможность упомянуть сотрудничество с ней в своих резюме — "работал с Пугачевой". Несмотря на первоначальный интерес некоторых специалистов, вскоре они столкнулись с множеством требований артистки. Одна из команд, начавшая работу над альбомом, поделилась с журналистами своим разочарованием и решением прекратить сотрудничество из-за неприемлемых условий, выдвинутых певицей.

Напомним, ранее в Сети активно обсуждалось неподобающее поведение знаменитости по отношению к журналистке. В ответ на невинный вопрос певица проявила агрессию и оскорбила бывшую соотечественницу во время прогулки по Лимассолу.

