Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить

Орбакайте готовится к большому концерту за 26 миллионов Тесты Над детищем Якубовича нависла угроза Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Пятница 14 марта

18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу 14:25Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта 14:10Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне 13:3764-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли 13:07Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой 11:49В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере 11:24Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса? 09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно 16:36Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота 15:54Отчаявшаяся Лолита уехала из России 15:30Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк 15:20Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет" 14:06Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 13:54Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне 12:26Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта 11:58С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву 11:18Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы 11:13Кристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 миллионов 09:54Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала 08:37Успенская пришла в восторг от вида крутящейся на шесте дочери 03:48Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза 00:17С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне 00:14Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет 20:30Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 20:14Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 19:13Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился 18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить

Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить
146

Алла Пугачева не может закончить свой альбом.

Алла Пугачева уже долгое время живет за границей и, как многие полагают, прозябает в нищете. По слухам, именно в связи с этим выпуск долгожданного альбома Аллы Пугачевой под угрозой. Как стало известно, артистка не хочет платить специалистам, а пытается договориться о записи новых композиций через бартер, что заметно усложняет ситуацию.

После возвращения в Россию в 2023 году Примадонна отказалась от услуг коммерческих европейских студий и записала несколько песен в Твери, посвятив их теме семьи и любви. Тем не менее, этот проект застопорился из-за нехватки подходящего саунд-продюсера.

Пугачева в желании сэкономить стремится сократить расходы, предлагая музыкантам взамен денежного вознаграждения возможность упомянуть сотрудничество с ней в своих резюме — "работал с Пугачевой". Несмотря на первоначальный интерес некоторых специалистов, вскоре они столкнулись с множеством требований артистки. Одна из команд, начавшая работу над альбомом, поделилась с журналистами своим разочарованием и решением прекратить сотрудничество из-за неприемлемых условий, выдвинутых певицей.

Напомним, ранее в Сети активно обсуждалось неподобающее поведение знаменитости по отношению к журналистке. В ответ на невинный вопрос певица проявила агрессию и оскорбила бывшую соотечественницу во время прогулки по Лимассолу.

Шоу-бизнес в Telegram

14 марта 2025, 18:10
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении

Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову

Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову
Родные баскетболиста считают Анну Седокову виновной в смерти их сына. В новостных пабликах появилась информация, что певица Анна Седокова не согласилась на интервью с Андреем Малаховым и Дмитрием Борисовым, ведущими самых популярных ток-шоу в стране, указав при этом, что готова раскрыть свою душу лишь за 10 млн рублей.

Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть

Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть
Лера Кудрявцева в прошлом году публично призналась в семейных трудностях. Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которая ежеминутно занята на съемках, наконец-то смогла выкроить время для отдыха.

Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу

Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу
Александр Буйнов не отказался от помощи и готов поддерживать пострадавшую на всех этапах реабилитации. Пару недель назад СМИ потрясла новость о том, что певец Александр Буйнов попал в ДТП: на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке его Lexus сбил 61-летнюю Аллу Смирнову, воспитательницу детского сада.

64-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли

64-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли
Звезду популярного сериала "Каменская" Елену Яковлеву экстренно госпитализировали. Ее увезли в одну из столичных клиник. 64-летняя артистка пожаловалась на резкую и интенсивную боль в области живота, что и стало причиной срочного вызова медиков.

Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой

Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой
Судьба подмосковного дома Аллы Пугачевой продолжает вызывать интерес и обсуждение в прессе. После того, как экс-примадонна покинула Россию и переехала в Израиль, появились слухи о том, что она распродает свое имущество.

Выбор читателей

13/03ЧтвКиевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 14/03ПтнБуйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу 12/03СрдПродюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 13/03ЧтвКристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 миллионов 12/03СрдСкрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 13/03ЧтвНад детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза