Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой

Судьба подмосковного дома Аллы Пугачевой продолжает вызывать интерес и обсуждение в прессе.

После того, как экс-примадонна покинула Россию и переехала в Израиль, появились слухи о том, что она распродает свое имущество. Однако факты говорят об обратном.

Помимо знаменитого замка в деревне Грязи, у Пугачевой есть дача на живописном Истринском водохранилище. Этот дом был передан ее старшему внуку Никите Преснякову несколько лет назад. Никита жил там со своей супругой Аленой, но вскоре они перебрались в США, оставив дачу пустующей.

На протяжении нескольких лет этот объект недвижимости не использовался, что привело к появлению слухов о просроченной арендной плате за пирс, расположенный рядом с домом. Тем не менее, позже выяснилось, что дача выставлена на продажу по цене 225 миллионов рублей, однако желающих приобрести ее не нашлось. В результате дом, построенный в 2000 году, появился на сайтах объявлений для аренды. Арендная плата за это имущество составила два миллиона рублей в месяц.

Журналисты решили выяснить текущее состояние дачи Пугачевой. В Администрации городского округа Солнечногорск подтвердили, что дом все еще находится в собственности семьи певицы. Также стало известно, что документы об аренде земельного участка не поступали в местные органы власти. Более того, Пугачева продолжает пользоваться пирсом на своем участке, имея право на его использование до 2057 года.

Важно отметить, что у Аллы Пугачевой имеется значительное количество недвижимости. У певицы есть виллы в Израиле и Лимасоле, а также квартиры в США и на Кипре. Летом она предпочитает отдыхать в Латвии, где арендует один и тот же дом на несколько месяцев за 15 миллионов рублей.