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Среда 12 марта

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Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников

Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников
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Светлана Немоляева рассказала, почему сама доверяет злоумышленникам.

В последнее время наблюдается тревожный рост случаев мошенничества, совершаемых как по телефону, так и через интернет. Злоумышленники используют все более изощренные методы, от подмены номеров и имитации официальных организаций до сложных фишинговых схем и взломов аккаунтов в социальных сетях. Особую уязвимость перед этими атаками проявляют люди старшего поколения, часто обладающие меньшим опытом работы с цифровыми технологиями и более склонные к доверию. Пенсионеры становятся наиболее частыми целями атак, поскольку злоумышленники рассчитывают на их наивность и готовность помочь.

Светлана Немоляева, звезда советского кинематографа, известная по роли в культовом фильме "Служебный роман", сообщила, что и сама стала жертвой многочисленных попыток мошенничества. Ей регулярно звонят неизвестные, представляясь сотрудниками банков, социальных служб или различных государственных организаций. Актриса рассказала, что предпочитает игнорировать звонки с неизвестных номеров, а также сразу прерывает разговор, если ей представляются сотрудники почты или правоохранительных органов, часто используя при этом резкий и категоричный тон.

В интервью журналистам Немоляева пояснила свою позицию, подчеркнув, что в данной ситуации нельзя проявлять мягкость и идти на поводу у манипуляторов. По ее словам, пожилые люди, воспитанные в советское время, привыкли доверять официальным учреждениям и государственным структурам, что и используют злоумышленники.

"Это советское воспитание, а не деменция", – заявила кинозвезда.

Актриса призвала к бдительности и выразила удовлетворение в связи с принятыми властями мерами по борьбе с мошенничеством, отметив, что проблема требует комплексного подхода, включающего как повышение осведомленности населения, так и ужесточение законодательства. Она упомянула недавний резонансный случай с Ларисой Долиной, популярной певицей, лишившейся квартиры в Москве из-за действий мошенников, что стало ярким примером опасности, подстерегающей даже известных и состоятельных людей.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2025, 16:15
Светлана Немоляева. Фото: Youtube / @nesterenkocenter
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