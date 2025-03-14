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Пятница 14 марта

09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно 16:36Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота 15:54Отчаявшаяся Лолита уехала из России 15:30Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк 15:20Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет" 14:06Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 13:54Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне 12:26Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта 11:58С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву 11:18Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы 11:13Кристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 милионов 09:54Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала 08:37Успенская пришла в восторг от вида крутящейся на шесте дочери 03:48Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза 00:17С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне 00:14Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет 20:30Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 20:14Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 19:13Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился 18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике 10:12Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 09:43Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы 08:47Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы 06:44Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все 03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла 18:49Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 18:13Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем
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"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой

"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой
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Певица Ксения Новикова, выступая в составе группы "Блестящие", многое повидала. Солисток даже пытались похитить после одного из концертов! Но все приключения меркнут на фоне жуткой истории, о которой Новикова рассказала впервые.

"Эта история произошла, когда мне было десять лет и у нас в школе были уроки труда, на которых девочки готовили, – говорит Новикова. – Я забыла принести из дома хлеб, и на перемене побежала за ним домой. А в ту пору много говорили про маньяков, которые подкарауливают девочек в подъездах – я про это слышала".

Роковая встреча у Новиковой случилась именно в тот день... "Я захожу в большой грузовой лифт, двери медленно закрываются, вдруг кто-то просовывает между ними портфель, заходит бугай и говорит: "Ну, что, девочка, покатаемся?"

Ксения смекнула, что ей грозит опасность. "Я не знаю, каким чудом я сориентировалась, но ударила ему ногой по яйцам и уползла у него между ног у него из лифта. Дверь закрылась и я слышала, как он что-то там орал", – рассказала певица.

Она пешком дошла до своего 14 этажа, рассказала о случившемся бабушке, та вызвала милицию. "И по моим рассказам его поймали, – сообщила Ксения. – Оказывалось, что он накануне в соседнем подъезде девочку изнасиловал".

Шоу-бизнес в Telegram

14 марта 2025, 09:50
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Брик, Началова и не только: пять звезд, которые скончались слишком молодыми

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Кадр из сериала &quot;Возвращение Мухтара-4&quot;

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