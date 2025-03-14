"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой

Певица Ксения Новикова, выступая в составе группы "Блестящие", многое повидала. Солисток даже пытались похитить после одного из концертов! Но все приключения меркнут на фоне жуткой истории, о которой Новикова рассказала впервые.

"Эта история произошла, когда мне было десять лет и у нас в школе были уроки труда, на которых девочки готовили, – говорит Новикова. – Я забыла принести из дома хлеб, и на перемене побежала за ним домой. А в ту пору много говорили про маньяков, которые подкарауливают девочек в подъездах – я про это слышала".

Роковая встреча у Новиковой случилась именно в тот день... "Я захожу в большой грузовой лифт, двери медленно закрываются, вдруг кто-то просовывает между ними портфель, заходит бугай и говорит: "Ну, что, девочка, покатаемся?"

Ксения смекнула, что ей грозит опасность. "Я не знаю, каким чудом я сориентировалась, но ударила ему ногой по яйцам и уползла у него между ног у него из лифта. Дверь закрылась и я слышала, как он что-то там орал", – рассказала певица.

Она пешком дошла до своего 14 этажа, рассказала о случившемся бабушке, та вызвала милицию. "И по моим рассказам его поймали, – сообщила Ксения. – Оказывалось, что он накануне в соседнем подъезде девочку изнасиловал".