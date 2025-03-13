С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву

Стало известно, что в начале февраля Валерий Меладзе тайно посетил Москву. Визит певца в столицу оказался не совсем спокойным.

За несколько дней пребывания в городе артист стал участником нескольких дорожных инцидентов. Они обернулись для исполнителя штрафами на общую сумму 7 тысяч рублей.

По информации местных СМИ, нарушения правил дорожного движения были зафиксированы камерами в первые дни февраля. Первое нарушение произошло на Можайском шоссе, где артист проигнорировал установленный скоростной режим. На следующий день его автомобиль вновь попался на превышении скорости в районе гостиницы "Украина" на Кутузовском проспекте. Кроме того, еще одно нарушение было зафиксировано на Варшавском шоссе, но уже на другом автомобиле певца.

Помимо превышения скорости, Меладзе также получил штраф за остановку в неположенном месте. Несмотря на это, перед вылетом в Баку, где у него был запланирован концерт, артист успел погасить все свои штрафы.

Хотя Валерий Меладзе официально не выступает в России, он периодически посещает страну, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Известно, что у него есть элитная недвижимость в Московской области, где он останавливается во время своих визитов. Кроме того, певец владеет квартирой в районе Строгино, где проживает его 92-летняя мать, что также может быть одной из причин его поездок в Россию.

В настоящее время артист активно гастролирует за пределами страны, отмечает женский журнал Клео.ру. Совсем недавно его заметили в московском аэропорту Шереметьево перед вылетом в Баку. Свидетели отмечают, что Меладзе был в хорошем настроении и общался с окружающими дружелюбно.