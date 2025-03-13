Успенская пришла в восторг от вида крутящейся на шесте дочери

Дочь Любови Успенской раскрыла свое новое увлечение. Выяснилось, что наследница певицы танцует на пилоне.

Сама Любовь Залмановна не скрывает своего восторга по этому поводу. Она рада, что Татьяна выбрала активный образ жизни вместо того, чтобы ходить по клубам и прожигать свою жизнь.

Личная жизнь Плаксиной при этом остается загадкой. Известно, что она не была замужем, и ее мать часто выражает беспокойство за будущее дочери. В одном из своих интервью Успенская делилась надеждой на то, что в скором времени Татьяна найдет свое счастье и станет матерью. Артистка даже мечтает стать бабушкой в 2025 году.

Хотя о возможном избраннике Татьяны ничего не известно, в ее блоге время от времени появляются стихотворения о сложных отношениях и несчастной любви. Например, недавно она написала строки о сомнениях в искренности чувств лирического героя.

Недавний видеоролик, где Татьяна практикует танцы на пилоне, стал настоящей сенсацией. Судя по всему, она только начинает осваивать это искусство, внимательно контролируя каждое движение. Любовь Залмановна оставила комментарий под видео, в котором выразила свои чувства: ей сложно определить, радуют или огорчают увлечения дочери.

Несмотря на позитивные настроения певицы, некоторые интернет-пользователи не разделили ее радости. В комментариях можно встретить мнения о том, что Успенская чрезмерно опекает свою дочь, даже несмотря на то, что Татьяна является зрелой женщиной.