Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России

Светлана Лобода приняла решение покинуть Россию в 2022 году.

Светлана Лобода, известная украинская исполнительница, недавно поделилась воспоминаниями о своем профессиональном пути, отметив, что самые успешные годы ее музыкальной карьеры пришлись на период активной работы в России. Это важное заявление было сделано во время одного из недавних интервью.

Исполнительница честно признала, что, покинув Россию, пережила целый спектр эмоций. Ведь именно на русской земле певица стала популярной и заработала большую часть своего капитала.

"Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось", – едва сдерживая слезы, заявила певица.

Три года назад, уезжая из страны, которая подарила ей славу и сделала имя, Лобода официально заявила о том, что больше не будет выступать в России, а также исполнять свои композиции на русском языке. Вскоре после этого певица переехала в Латвию, выбрав Ригу своим новым домом.

Тем не менее, спустя некоторое время Лобода вновь начала исполнять песни на русском языке. В 2024 году она выпустила новый музыкальный клип, оформление которого выполнено в цветах российского флага. Несмотря на сожаление, в Россию певица вернутся уже не сможет. В 2022 году был опубликован список украинских деятелей шоу-бизнеса, которым запрещен въезд в страну на 50 лет. В их числе оказалась и Лобода, которая была настроена категорично. Тогда она заявила, что будет поддерживать родную страну в этом конфликте, правда, из Латвии. Поэтому, даже имея большое желание заработать на российском слушателе, осуществить это уехавшая звезда уже не сможет.