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Четверг 6 марта

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Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России

Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России
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Светлана Лобода приняла решение покинуть Россию в 2022 году.

Светлана Лобода, известная украинская исполнительница, недавно поделилась воспоминаниями о своем профессиональном пути, отметив, что самые успешные годы ее музыкальной карьеры пришлись на период активной работы в России. Это важное заявление было сделано во время одного из недавних интервью.

Исполнительница честно признала, что, покинув Россию, пережила целый спектр эмоций. Ведь именно на русской земле певица стала популярной и заработала большую часть своего капитала.

"Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось", – едва сдерживая слезы, заявила певица.

Три года назад, уезжая из страны, которая подарила ей славу и сделала имя, Лобода официально заявила о том, что больше не будет выступать в России, а также исполнять свои композиции на русском языке. Вскоре после этого певица переехала в Латвию, выбрав Ригу своим новым домом.

Тем не менее, спустя некоторое время Лобода вновь начала исполнять песни на русском языке. В 2024 году она выпустила новый музыкальный клип, оформление которого выполнено в цветах российского флага. Несмотря на сожаление, в Россию певица вернутся уже не сможет. В 2022 году был опубликован список украинских деятелей шоу-бизнеса, которым запрещен въезд в страну на 50 лет. В их числе оказалась и Лобода, которая была настроена категорично. Тогда она заявила, что будет поддерживать родную страну в этом конфликте, правда, из Латвии. Поэтому, даже имея большое желание заработать на российском слушателе, осуществить это уехавшая звезда уже не сможет.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2025, 11:34
Светлана Лобода. Фото: Youtube / @kuban24
Царьград• Требует проверки

Фоторепортаж

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле

Григорий Лепс.
Диана Арбенина.
Катя Лель.
Филипп Киркоров и Катя Гусева.
Юлианна Караулова.
Алла Духова.
Арман Давлетяров и Кети Топурия.
Тима Белорусских.
Валерия.
Сергей Лазарев. Арман Давлетяров и Иосиф Пригожин.
Светлана Лобода.

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