Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой

Татьяна Буланова поделилась новостями о своей семейной жизни, которые привлекли внимание поклонников.

Проживающая в Санкт-Петербурге артистка столкнулась с серьезными изменениями в своей личной жизни. Ее старший сын от первого брака с продюсером Николаем Тагриным решил переехать к матери, оставив свою собственную квартиру.

"Да, старший сын сейчас живет с нами. У нас происходит смена по квартирам. Мы еще не завершили этот процесс, но находимся в его активной стадии", — рассказала певица.

Сыновья Булановой, по его собственному признанию, стали для нее источником гордости и радости. Старший сын уже трудится, а младший готовится к важному этапу в своей жизни — сдаче ЕГЭ. Татьяна с гордостью сообщила, что младший сын также задумывается о будущем и поступлении в институт, однако просит не раскрывать детали его выбора.

"Он попросил никому не говорить, где хочет учиться. Это его личное желание, и я уважаю его выбор", — отметила она.

Что касается личной жизни сыновей Булановой, то пока у них нет девушек. Артистка не спешит подталкивать их к отношениям, понимая, что найти подходящую спутницу — задача не из легких. Тем временем сама Буланова счастлива в браке с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. Однако она признается, что из-за своей плотной гастрольной деятельности они редко видятся. "Я постоянно в разъездах! Завтра я вернусь в Петербург в половине девятого утра, а уже через несколько часов у меня следующий поезд на гастроли. Но Валерий знал, на кого женится. У нас все замечательно!", — резюмировала она.