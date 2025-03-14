Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы

Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о своих музыкальных предпочтениях в кругу друзей. Артист откровенно признался, что не поет для своих близких.

Эти слова вызвали удивление у общественности, поскольку многие поклонники привыкли видеть Боярского как яркого исполнителя, готового делиться своим талантом с окружающими. По словам певца и актера, он исполняет свои знаменитые хиты только в профессиональной среде — во время съемок фильмов или репетиций театральных постановок.

"В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет", — отметил артист.

Он добавил, что его друзья, вероятно, не оценили бы его вокальные способности и даже "уши заткнули бы", если бы услышали его пение. Кроме того, Боярский считает важным осознавать свои возможности и не браться за дела, которые выходят за пределы его способностей. Он также выразил категоричное мнение о том, что на современном телевидении можно встретить много артистов, которые пробились в индустрию "не по заслугам".

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в связи с проблемами с сердцем. 75-летнему артисту ставили диагноз ишемической болезни сердца.