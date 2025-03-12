Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы

Катерина Ковальчук сбежала от Гарика Харламова на край света. Это вызвало бурю обсуждений среди поклонников.

Брак звезд, заключенный в мае прошлого года, казался идеальным: пышная свадьба, наполненная радостью, смехом и счастливыми моментами. Летом Харламов устроил для своей избранницы грандиозное торжество, где она могла в полной мере насладиться своим первым опытом в роли невесты. Однако, всего через несколько месяцев после этой романтической истории, актриса оставила мужа в Москве и отправилась в США с подругами.

В Нью-Йорке Ковальчук наслаждается весенними днями, осматривает достопримечательности и делится яркими моментами своего отдыха в соцсетях. На первый взгляд, все выглядит прекрасно, но подписчики начали подозревать, что за этой поездкой скрывается нечто большее. Вспоминая прошлые события, они отметили, что именно во время своего предыдущего визита в Америку актриса уезжала после серьезной ссоры с Харламовым.

Зимой 2024 года пара действительно пережила сложный период. После громкой ссоры Гарик публично заявил о своем одиночестве, а Катерина улетела в Штаты, чтобы взять паузу и обдумать свои чувства.

Причиной конфликта стало нежелание юмориста делать следующий шаг в их отношениях — жениться. Однако вскоре он осознал свою ошибку, как только Ковапьчук вернулась из поездки.