Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу

Александр Буйнов не отказался от помощи и готов поддерживать пострадавшую на всех этапах реабилитации.

Пару недель назад СМИ потрясла новость о том, что певец Александр Буйнов попал в ДТП: на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке его Lexus сбил 61-летнюю Аллу Смирнову, воспитательницу детского сада. Женщина получила травму ноги и была госпитализирована.

Буйнов, находившийся в шоковом состоянии двое суток, предоставил запись с видеорегистратора, благодаря которой вся правда вышла наружу. Запись подтвердила медленную скорость его автомобиля (15-20 км/ч) во время столкновения. На видео видно, как исполнитель пытается помочь пострадавшей, но та отказывается от помощи и требует вызвать полицию.

Буйнов признался, что первое, что он сказал было: "ой, мамочки", на что Смирнова ответила: "Какая я тебе мамочка? Вызывайте полицию и "Скорую", я знаю закон". Впрочем в разговоре с сыном исполнитель не отрицал свою вину и сказал, что готов понести ответственность.

Пострадавшая была выписана из больницы 10 марта, получив ушиб колена и защемление нерва. Александр Буйнов неоднократно извинялся и предлагал помощь Смирновой и даже посетил ее в больницу. Только она отказалась принять певца.

Сын пенсионерки, Алексей Князев, заявил о намерении решить вопрос в правовом поле, оставив дальнейшие действия на усмотрение Буйнова. По словам Князева, он опасается долгосрочных последствий травмы для матери. Правоохранительные органы возбудили дело об административном правонарушении, подтвердив трезвость водителя и отсутствие попыток скрыться с места происшествия.