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Среда 12 марта

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Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей

Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей
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Как быстро определить, хороший ли фильм перед вами или нет? Например, можно взглянуть на его оценки, а можно почитать мнения зрителей.

Особенно полезны отрицательные рецензии — они могут подсказать, стоит ли тратить время на просмотр. Удивительно, но даже у культовых советских фильмов, которые считаются классикой, встречаются негативные отзывы.

Мы изучили такие рецензии и решили предложить вам пройти новый тест. Попробуйте угадать, к каким советским фильмам относятся эти критические замечания.

1. "В детстве я наивно полагала, что вышеназванный фильм бесконечен! А сейчас, хотя и продолжаю пугаться хронометража, понимаю, с чем связано такое ощущение. Дело в том, что все очень однообразно — интерьеры (кажется, что главные герои не выходят из рабочих покоев), люди, погода — все очень, очень скучно!".

А) "Служебный роман"

Б) "Гараж"

В) "Семнадцать мгновений весны"

2. "Над этим трешем можно было бы посмеяться, если бы не было очевидно, что это как раз позиционировалось как семейное доброе кино, наверняка на праздники. Ведь в те времена вряд ли можно было смотреть что захочется в любое время".

А) "Кин-дза-дза!"

Б) "Карнавальная ночь"

В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

3. "Сюжет до ужаса примитивен, история — настоящая сказочка — в реале такой бабник не исправится, и герои не подходят друг другу от слова совсем".

А) "Любовь и голуби"

Б) "Девчата"

В) "Бриллиантовая рука"

4. "Фильм превращает сакральной важности вещи в шутки уровня Comedy Club с соответствующими реакциями персонажей. Это не лирика. Не философия. Это "Американский пирог" в отдельно взятой русской глубинке".

А) "Калина красная"

Б) "Свадьба в Малиновке"

В) "Любовь и голуби"

5. "Все прикольчики в этой ленте построены на глуповатых клише, большинство шуток не отличаются оригинальностью. Откровенное фуфло от отечественного производителя".

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Правильные ответы:

1. — А) "Служебный роман"

2. — В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

3. — Б) "Девчата"

4. — В) "Любовь и голуби"

5. — В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

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12 марта 2025, 14:26
Кадр из фильма "Калина красная" (1974) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

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